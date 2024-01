Tranzystory tak cienkie, że trudno je dostrzec gołym okiem. Chińczycy wykorzystali nietypowe materiały

Chodzi o półprzewodniki pokroju czarnego fosforu oraz arsenku germanu, które są tak cienkie i elastyczne, że świetnie nadają się do zastosowań pokroju produkowania miniaturowych urządzeń elektronicznych. Dokładny przebieg prowadzonych w tej sprawie badań został opisany na łamach Nature Electronics.

To, co jest zaletą materiałów 2D, może być także ich wielką bolączką. Chodzi o ich podatność na uszkodzenia oraz zapotrzebowanie na silny kontrakt elektryczny. Do tej pory w celu tworzenia takich nowatorskich tranzystorów wykorzystywano grafen, dwusiarczek molibdenu czy diselenek wolframu. Teraz do akcji wkroczyły inne materiały.

W skład zespołu badawczego weszli przedstawiciele instytutów naukowych w Wuhan i Hunan, a także Chińskiej Akademii Nauk. Ich wspólne wysiłki zaowocowały powstaniem tranzystorów jednowarstwowych składających się z czarnego fosforu i arsenku fosforu, które do tej pory stosowano głównie w strukturach wielowarstwowych.

Zaprojektowane przez Chińczyków tranzystory składają się z materiałów 2D. Autorzy badań wykorzystali związki, których do tej pory nie łączono z tego typu zastosowaniami

Wykorzystując technikę zrywania wierzchniej warstwy, chińscy inżynierowie mogli ograniczyć grubość projektowanego elementu do jednej warstwy, jednocześnie zachowując parametry kluczowe dla tranzystorów. W toku badań autorzy testowali różne materiały i stworzyli homo-złącza i homo-supersieci. Takie struktury składają się z różnych warstw tego samego materiału 2D.

Pomiary wykazały, iż testowane materiały dobrze sprawdzają się w roli jednowarstwowych tranzystorów, a dokonane postępy zapewniają korzystne perspektywy na przyszłość. Dokonania Chińczyków pozwalają bowiem myśleć o tworzeniu cieńszych i skalowalnych tranzystorów przy użyciu nietypowych półprzewodników 2D – i to takich, których do tej pory nie rozpatrywany pod kątem tego typu zastosowań.