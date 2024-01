Kiedy Apple zaprezentuje nowe komputery Mac?

Na rynku przybędzie komputerów Mac z układem M3. Kiedy Apple je wprowadzi?

W kwestii MacBooków Apple dokonał w ostatnich miesiącach kilka ważnych zmian i to nie tylko tych, które wiązały się z nowym chipsetem. Zaprzestano bowiem produkcji 13-calowego MacBooka Pro i ogłoszono kolejnego iMaca. To był oczywiście dopiero początek, bo prawdziwy przypływ nowości ma zalać nas w tym roku. Sam gigant nie podzielił się żadnymi oficjalnymi informacjami, ale te dostarczył nam niezawodny Mark Gurman z Bloomberga, który jest jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł, jeśli chodzi o plany Apple’a. Co ujawnił nam jego nowy raport?

Z prezentacją kolejnych komputerów gigant z Cupertino nie będzie długo czekał, bo niektóre z nich mają ujrzeć światło dzienne jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Poniżej jednak znajdziecie wszystkie wspomniane w przecieku modele, a więc także te, które chociaż są w planach, raczej nie trafią na rynek w najbliższych miesiącach:

13-calowy MacBook Air (nazwa kodowa Mac 15,1 i J513/J613) – ostatnia aktualizacja tego modelu miała miejsce w czerwcu 2022 roku; według źródła, trwają już testy inżynieryjne, a nowa wersja powinna pojawić na przełomie wiosny i lata.

15-calowy MacBook Air (o nazwie kodowej Mac 15,2 i J515/J615) – chociaż i on jest w przygotowaniu, na kolejną wersję przyjdzie nam poczekać przynajmniej do przyszłego roku.

Mac mini (nazwa kodowa Mac 15,12) – to może być jeden z modeli, który zobaczymy najszybciej i będzie on wyposażony w układ M3 z dziesięcioma rdzeniami procesora graficznego, ośmioma rdzeniami procesora i 24 GB pamięci. Działa już na nim system macOS Sonoma 14.1, więc wydaje się, że jego premiera odbędzie się w najbliższym czasie.

Mac Studio – po aktualizacji M1 Max i M1 Ultra Mac Studio rok po ich zaprezentowaniu można przypuszczać, że Apple chce wypuszczać odświeżone wersje tego sprzętu częściej, nawet co roku. Dlatego nowy model może pojawić się w okolicach WWDC 2024, co potwierdza również raport TrendForce.

Mac Pro – tutaj nie mamy żadnych konkretów i trudno powiedzieć, czy nowy model Pro pojawi się jeszcze w tym roku, czy może Apple będzie chciał poczekać dłużej i w jakiś sposób go przeprojektować przed wypuszczeniem na rynek kolejnej generacji.

To są urządzenia, których powinniśmy oczekiwać w bliższym czasie. Gurman wspomniał jednak o tym, co Apple może szykować na 2025 lub 2026 rok. Tutaj po raz kolejny pojawia się wzmianka o następnym iMacu Pro, a także o modelu z ekranem o przekątnej ponad 30”. Za dwa lata gigant ma też wprowadzić do oferty MacBooka Pro OLED, a potem może nawet urządzenie ze składanym ekranem, o czym też jakiś czas temu wspominały przecieki.