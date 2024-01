Pogromcy czołgów prosto z Korei Południowej. Masowa produkcja Chungum ruszyła

Masowa produkcja pocisków przeciwpancernych TAipers ruszyła

Korea Południowa rozpoczęła oficjalnie masową produkcję nowych taktycznych kierowanych pocisków przeciwpancernych, które możecie znać pod nazwą TAipers i Chungum. Produkcja ta ma trwać aż do 2031 roku, pozwalając krajowi uzupełnić zapasy “pogromców czołgów” i zastąpić używane obecnie amerykańskie pociski przeciwpancerne TOW. Odpowiada za nie południowokoreańska firma Hanwha, która podczas prac ściśle współpracowała z państwową instytucją.

Sam Chungum to zaawansowany pocisk przeciwpancerny, który jest przeznaczony do użycia zarówno z lekkich śmigłowców szturmowych, jak i platform naziemnych. Jedną z jego najbardziej godnych uwag jest dwumodalny system poszukiwania celu, łączący obrazy światła widzialnego i podczerwieni. Ta innowacyjna technologia umożliwia przeprowadzanie skutecznych ataków zarówno w dzień, jak i w nocy, zwiększając użyteczność pocisku w różnych scenariuszach bojowych. Gdyby tego było mało, pocisk ten dodatkowo został wyposażony w osprzęt do realizowania ataków typu MITL, a więc pod dodatkowym nadzorem operatora zarówno w zasięgu widzenia celu, jak i poza nim. Ta adaptacyjność oferuje przewagę taktyczną, pozwalając na precyzyjne celowanie w różnorodnych środowiskach.

Chungum wykazuje wyższe charakterystyki możliwości, które wyróżniają go spośród innych pocisków przeciwpancernych. Może przebić do 1000 mm zbrojonej stali (RHA), przewyższając wiele współczesnych pocisków takich jak Javelin, Spike-MR, czy TOW-2A, a jego maksymalny zasięg wynoszący 8 km jest porównywalny ze słynnymi Spike-ER, Kornet i Hellfire. Nic więc dziwnego, że do tej pory wzbudził międzynarodowe zainteresowanie, bo ponoć już Egipt przeprowadził krajowe próby tego pocisku, co wskazuje na potencjalnie duże zamówienie pocisków Chungum w najbliższej przyszłości.

Przez to właśnie masowa produkcja taktycznego kierowanego pocisku przeciwpancernego Chungum stanowi duży skok w technologii obronnej Korei Południowej. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, ulepszonym możliwościom i rosnącemu międzynarodowemu zainteresowaniu, pocisk ten ma szansę stać się kluczowym elementem arsenału wojskowego Korei Południowej i jednocześnie bardzo ważnym elementem na globalnym rynku obronnym.