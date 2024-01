Potężny laser w rękach Polaków. Jego impulsy są szybsze niż mrugnięcie okiem i robią cuda

W ostatnich dniach 2023 roku była przyznawana po raz pierwszy w historii Nagroda im. Nikoli Tesli (tzw. Tesli Prize). Jest to forma gratyfikacji dla naukowców, doktorantów i studentów Politechniki Wrocławskiej. Laureatem tej nagrody został zespół badawczy z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów w składzie dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni, dr inż. Dorota Stachowiak, dr inż. Jakub Bogusławski, dr inż. Arkadiusz Hudzikowski, dr inż. Zbigniew Łaszczych i mgr inż. Aleksander Głuszek. Naukowcy dostali 50 tysięcy złotych do podziału ufundowane przez KGHM.

Z informacji prasowej PWr możemy wyczytać, że Tesla Prize przyznana była za wyjątkowy wynalazek, jakim okazał się laser femtosekundowy do obrazowania siatkówki oka ludzkiego. Narzędzie jest w stanie dokonywać wzbudzenia fluorescencji w siatkówce oka w dwufotonowym skaningowym oftalmoskopie fluorescencyjnym. Wszystko odbywa się w całkowicie bezpiecznej atmosferze i bez zagrożenia dla życia człowieka.

Innowacyjny laser jest w stanie umożliwić szczegółową diagnostykę chorób siatkówki / źródło: Politechnika Wrocławska, mat. pras.

Laser do badania siatkówki oka. Naukowcy z Wrocławia zostali za ten wynalazek nagrodzeni

Jak się okazało, była to pierwsza taka sytuacja na świecie, kiedy zarejestrowano obrazy dwufotonowe siatkówki ludzkiego oka u żywego człowieka. Nowatorska metoda umożliwia jeszcze lepsze obserwacji naszych oczu i tym samym otwiera nową przestrzeń do badań chorób degeneracyjnych siatkówki.

Opracowany przez Polaków laser jest unikatowy na skalę światową. Wyróżnia go możliwość bardzo szerokiego przestrajania częstotliwości emitowanych impulsów. Co więcej, cechuje go także niemal idealny kształt impulsów, bliski teoretycznemu – dodaje dr inż Dorota Stachowiak cytowana w komunikacie.

Wspomnijmy jeszcze, że laser powstał w laboratorium Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Najpierw naukowcy z Politechniki Wrocławskiej dokonali optymalizacji narzędzia oraz przeprowadzili pierwsze testy na próbkach biologicznych. Następnie uczeni z ICTER pod kierownictwem prof. Macieja Wojtkowskiego prowadzili wielomiesięczne badania na ludzkim oku in vivo.

Urządzenie powstało w ramach projektu „Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy and environmental monitoring”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.