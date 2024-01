Mapy Google z funkcją, która da Ci lepszą immersję z otoczeniem

Mapy Google’a przeszły długą ewolucję – zaczynając od zwykłych map, czyli przeniesienia klasycznych, papierowych, do formy cyfrowej, poprzez uwiecznienie całego świata na milionach zdjęć, kończąc na budowaniu interaktywnych map z informacjami na temat zabytków, firm i restauracji. Kolejnym krokiem będzie przejście w 3D. Nie jest to całkowita nowość, ale teraz ma zmienić się forma jej prezentacji.

Mapy Google z budynkami 3D w każdej sytuacji

W chwili obecnej w każdej chwili można włączyć na Mapach wyświetlanie budynków 3D. Nie występują one jednak w aplikacji ani Android Auto. Pardon – jak dotąd nie występowały, ponieważ Google rozpoczął wdrażanie ich do tych właśnie form prezentacji. Pojawią się wszędzie, niezależnie od tego, czy jedzie się w małym mieście, czy też dużej metropolii. Funkcję pokazywania w 3D będzie można w dowolnym momencie wyłączyć.

Nowość występuje już u wielu użytkowników, jednak trudno zgadnąć, w jaki sposób Google decyduje o tym, kto może już z niej korzystać, a kto jeszcze nie. Nie musisz obawiać się, że modele 3D przesłonią drogę – gdy zbliżasz się do takiego miejsca, wówczas budynek staje przezroczysty. Ogólnie jest to pomyślane bardzo praktycznie i nie można narzekać. Poniższe zrzuty ekranu pokazują, jak wygląda to w użyciu.

Czytaj też: Mapy Google stracą jedną z ciekawszych funkcji dla kierowców

Trzeba policzyć Google na plus, że cały czas rozwija Mapy. Choć wydawałoby się, że jest już w nich wszystko, co tylko mogłoby być, cały czas potrafi zaskoczyć nas nowymi pomysłami. I z pewnością zaprezentowany dzisiaj nie jest jego ostatnim słowem na ten temat.