Nowe Edge to nowe możliwości. Co przynosi nam edycja 121?

Przeglądarka Microsoftu jest wiceliderem na rynku, stojąc na podium zaraz za Chrome. Producent jednak działa ostro nad tym, aby zdobyć większą liczbę użytkowników i trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem dobrze. Edge ma mnóstwo praktycznych funkcji, która naprawdę ułatwiają życie codzienne i pracę. A jak zmieni się to przy nowym wydaniu?

Edge po raz 121 – co nowego?

Edge 121 jest już dostępne dla każdego – aby zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji, należy wejść w menu, zjechać do “Pomoc i opinia”, a następnie wybrać “Microsoft Edge – informacje”. Po aktualizacji niezbędny będzie restart. A gdy już to zrobimy, możemy ciszyć się wprowadzonym wsparciem dla formatów AVIF oraz AV1. Są one coraz powszechniej używane na stronach internetowych, dzięki czemu Edge zapewni ich szybsze wczytywanie, będzie także mogła zaprezentować je w wysokiej rozdzielczości.

W Portfelu (Microsoft Wallet) wprowadzono opcję E-tree. Na czym to polega? Gdy zdobywasz punkty za aktywność w przeglądarce, możesz je wymienić na zlecenie partnerom Microsoftu zasadzenia prawdziwego drzewa w Twoim imieniu. Program ten ma na celu wspierać zrównoważony rozwój, aczkolwiek aby zasadzić pierwsze drzewo musisz zebrać 10 tys. punktów, a każde kolejne to o 10 tys. punktów więcej.

Dalsze zmiany wprowadzone są z myślą o użytkownikach firmowych i edukacyjnych. Pojawia się nowa polityka ochrony “Typo Protection”. Ostrzega użytkowników, gdy popełnią literówkę w nazwie domeny, co może prowadzić do wylądowania na szkodliwej stronie. Kolejne są związane z kontami Entra ID (czyli Azure Active Directory). Wprowadzone zmiany umożliwiają m.in. dodanie informacji o organizacji, wybór kolorystyki itp. Ma to na celu umożliwić użytkownikom łatwiejsze zarządzanie wieloma profilami.

Jeśli chodzi o rzeczy dla wszystkich, pojawia się w Edge 121 sześć łatek bezpieczeństwa. Niektóre z nich likwidują potencjalne podatności w przeglądarce, a wykrył je Chromium Team, a więc są one nie tylko powiązane z Edge, ale ogólnie wszystkimi przeglądarkami korzystającymi z tego silnika.