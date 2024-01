Microsoft dłubie przy Windows 11. Mają pojawić się w nim kolejne praktyczne elementy

Edycje systemu publikowane w kanale Canry są dostępne dla wszystkich użytkowników biorących udział w programie Windows Insider. Trafiają tam eksperymentalne funkcje w celach testów praktycznych, a jeśli wychodzą w nich dobrze, dostają się następnie do głównej edycji. Nawet, jeśli któreś okażą się nieudane, dzięki takiemu rozwiązaniu można zobaczyć, jakie pomysły ma Microsoft na rozwój Windowsa.

Windows 11 – co może się pojawić, ale wcale nie musi?

Omawiane tu wydanie systemu Windows 11 to build oznaczony numerem 26040. Od razu uprzedzę, że żadnych przełomowych funkcji w nim nie znajdziemy, pojawiło się za to sporo użytecznych dodatków. Pierwszym jest połączenie narzędzia “Wycinek i szkic” z aplikacją “Łącze z telefonem”. Gdy wykonasz zdjęcie urządzeniem, na ekranie Windows wyskoczy powiadomienie z alertem, a gdy klikniesz na niego, możesz je za pomocą owego narzędzia edytować.

Oczywiście w tym celu telefon musi być z Windowsem połączony, a zgoda na powiadomienie włączona. Obydwie te opcje znajdziesz w systemowych ustawieniach, w dziale Urządzenia -> Bluetooth

Czytaj też: Nowa aktualizacja Windows 11 obiecuje same poprawki. Co kokretnie ulepszy?

Voice Clarity to zasilane przez SI rozwiązanie mające na celu zapewnienie czystego głosu podczas korzystania z mikrofonu – np. w trakcie wideokonferencji na Zoomie czy Teams. W sumie nic nowego, ponieważ większość laptopów ma swoje rozwiązania tego typu. Microsoft to kombinacja filtrowania hałasów przez SI plus funkcje znane z Surface Laptop Studio. Nie będzie ograniczona jedynie do aplikacji producenta, ale wszystkich programów do komunikacji.

Kolejna funkcja testowa w Windows 11 to wsparcie dla obsługi Thunderbolt 5 poprzez port USB 4. Oczywiście w celu wykorzystania tej możliwości niezbędne będzie fizyczne posiadanie takiego wejścia. Jak wiemy, jako pierwsze będą mogły pochwalić się nim laptopy Intel Core 14. generacji z linii HX, które znajdziemy w laptopach Razer Blade 18. Można zatem powiedzieć, że to nieco na wyrost.

Ta edycja Canary dodaje również pomniejsze zmiany: wsparcie dla formatów plików .gzip, .bzip2 oraz kilku rodzajów kompresji .tar, lepszy mechanizm przełączania się w Narratorze pomiędzy grafikami wraz z dodaniem ich opisów przy użyciu SI oraz odświeża ekran konfiguracji samego systemu.