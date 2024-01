Historia lubi się powtarzać. Aktualizacja Windows 11 sprawia problemy

Styczeń okazał się pechowym miesiącem dla Microsoftu. Problemy pojawiły się nie tylko przy aktualizacji “jedenastki”, ale również Windows 10 i Windows Server 2022. Producent wie już o tych problemach i szuka ich przyczyny, co pozwoli mu na stworzenie odpowiedniej poprawki. Ale czy takie sytuacje w ogóle powinny mieć miejsce?

Windows 11 – problem z KB5034123

Oficjalna styczniowa aktualizacja systemu Windows 11 nosi numer KB5034123. Jest pierwsza w tym roku i zawodzi na całej linii. Jak donoszą użytkownicy, próba jej aktualizacji wiąże się z wyświetlaniem kodu błędu 0x80188309. Oznacza to, że dwa znajdujące się w niej pakiety wchodzą ze sobą w kolizję na poziomie rejestru. W niektórych przypadkach aktualizacja nie chce się zainstalować i podaje kod 0x800f081f – to z kolei oznacza uszkodzone pliki systemowe. A są także zgłoszenia, które mówią, że po wybraniu instalacji KB5034123 nic się nie dzieje.

Nie pomaga uruchomienie systemowego narzędzia do rozwiązywania problemów, ani też inne działania mające wymusić instalację aktualizacji. Niektórym użytkownikom udało się jednak rozpocząć proces instalacji bez żadnych dodatkowych działań, jednak zawsze zatrzymywał się on na ok. 25% postępu i przerywał, pokazując błąd pobierania – 0x80248014.

Niektórzy eksperci podejrzewają, że problem z najnowszą aktualizacją Windows 11 jest związany z mechanizmami bezpieczeństwa samego systemu – coś musi kolidować z nowymi plikami, które są dostarczane przez Microsoft. Ale to tylko spekulacje nie mające żadnych konkretnych podstaw. Jak donoszą osoby, które miały dużo czasu, czysta instalacja systemu za pomocą Media Creation Tool wprowadza poprawkę bez problemów. Trudno jednak podejrzewać, aby użytkownicy mieli instalować od nowa system tylko dla tej aktualizacji, która nie przynosi zresztą żadnych nowości.

Dlatego jeśli widzisz w swoim Windows Update aktualizację KB5034123 – na razie jej nie wprowadzaj. Zaczekaj, aż Microsoft wypuści wersję, z którą nie będzie problemów.