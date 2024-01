Windows 11 zapewni transfer szybki jak błyskawica. Wsparcie dla najnowszego standardu już wkrótce

Ten standard USB został oficjalnie określony przez USB Implementers Forum w sierpniu 2019 roku. We wrześniu 2022 roku pokazano jego rozwinięcie, czyli USB 4 2.0, które działa w trybach 80 i 120 Gbps, wykorzystując do tego wtyczki typu C. Microsoft zaimplementuje właśnie tę wersję, dzięki czemu Windows stanie się pierwszym konsumenckim produktem z jego obsługą.

Kiedy nowy standard w Windows 11?

Osoby biorące udział w programie Windows Insider mogą pobrać Windows 11 build 23615. Znajduje się on w kanale Dev, czyli jest przeznaczony przede wszystkim dla programistów oraz firm tworzących sprzęty komputerowe. To właśnie w nim po raz pierwszy w historii pojawia się wsparcie dla USB4 Gen 4, umożliwiając transfer danych z szybkością 80 Gbps – oczywiście pod warunkiem, że posiada się sprzęt mogący obsłużyć nowy standard.

W informacjach o wydaniu 23615 Microsoft zachwala nowe rozwiązanie, jako jego zastosowanie wskazując między innymi możliwość korzystania z wysokowydajnych wyświetlaczy, magazynowania danych oraz łączności pomiędzy urządzeniami. Edycja USB 4 2.0 jest w pełni kompatybilna z wcześniejszymi standardami oraz Thunderboltem. Może korzystać z niego każda generacji ze złączem typu C.

Złącza Thunderbolt w przyszłości zastąpią USB 3.2 (fot. Apple)

Wspomniałem, że do obsługi USB 4 2.0 potrzebny będzie kompatybilny sprzęt. Może okazać się on wąskim gardłem dla wielu użytkowników, ponieważ aby skorzystać z nowego standardu na Windows 11, użytkownik będzie potrzebować co najmniej procesora Intela 14. generacji. Jak podał Microsoft, jednym z pierwszych laptopow, który będzie mieć to rozwiązanie już na starcie, jest Razer Blade 18 – maszyna zadebiutuje już w nadchodzących tygodniach.

Windows 11 build 23615 oprócz wsparcia dla USB 4 2.0 wprowadza także możliwość uruchamiania Copilota wraz ze startem systemu oraz eksperymentalną obsługę wielu ekranów z 27-calowym (lub większym) wyświetlaczem jako głównym.