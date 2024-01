MSI Claw – nowy konkurent dla Legion Go oraz ROG Ally. A może i Steam Decka?

MSI i gry to bardzo obszerny temat. W portfolio producenta znajdziemy zarówno akcesoria gamingowe, jak również laptopy dla graczy, a także bardzo wydajne desktopy. Czego jak dotąd brakowało w tym zestawieniu? Oczywiście handhelda, jednak sytuacja ta ulegnie zmianie. Co wiemy o nowej propozycji MSI?

MSI Claw – handheld dla wymagających

Z informacji, które znalazły się w sieci, wynika, że sercem MSI Claw będzie procesor z rodziny Meteor Lake – Core Ultra 7 155H. Ma on 16 rdzeni obsługujących 22 wątki, czyli dwa razy więcej niż konkurencyjny Ryzen Z1 Extreme. Aczkolwiek procesor Intela to mało popularna wśród producentów handheldów konstrukcja hybdrydowa, w której znajdziemy 8 rdzeni E, 6 rdzeni P oraz dwa LP. Zintegrowany układ graficzny opiera się na architekturze Arc Alchemist z 8 rdzeniami Xe. To z kolei godny rywal RDNA3 od AMD.

W bazie Geekbench znalazła się taka oto specyfikacja MSI Claw:

Czytaj też: MSI ogłasza linię Prestige AI. To laptopy z Core Ultra, a więc SI na pokładzie

Jak widzimy, znajduje się tam aż 32 GB pamięci, a wiec dwukrotnie więcej niż w urządzeniach przenośnych Steam Deck, Legion Go oraz ROG Ally. Możliwe jednak, że MSI Claw ukaże się w kilku wariantach, ponieważ nie wszyscy potrzebują aż takiej pojemności. Jeśli chodzi o konstrukcję, teasery pokazują nam dwa joysticki i niewiele więcej. Ale za 24 godziny wszystko powinny być już jasne – na targach CES 2024 nastąpi oficjalne pokazanie urządzenia światu.