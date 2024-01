MSI prezentuje nowe komputery gamingowe. Te maszyny mają moc!

Gdy kupujesz komputer gamingowy, chcesz mieć pewność, że będzie można uruchomić na nim każdą produkcję i oczekujesz, że wszystko będzie działać płynnie. I jest to jak najbardziej możliwe – pod warunkiem, że w desktopie czy laptopie znajduje się mocna karta graficzna oraz wydajny procesor. Niezbędna będzie także odpowiednia ilość pamięci RAM. Eksperci z MSI doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego przygotowali urządzenia mające na celu zaspokojenie tych potrzeb.

MSI MEG Trident X2 14 – desktop dla najbardziej wymagających

MEG Trident X2 14 to maszyna wyposażona w procesor Intela 14. generacji – Core i9-14900KF. Korzysta z 24 rdzeni (8xP, 16xE), co pozwala na jednoczesne wykonywanie wielu zadań. Maksymalne taktowanie wynosi 6 GHz, co pozwala mu sprostać najbardziej wymagającym zadaniom. Za efekty wizualne odpowiadają karty graficzne Nvidia z serii 40. Ich możliwości – w tym korzystanie ze sztucznej inteligencji – to wydajne granie na najwyższych ustawieniach. Aby podzespoły pracowały maksymalnie wydajnie, zastosowano tu system chłodzenia Silent Storm Cooling 3. Składa się zarówno z mechanizmów odpowiedzialnych za rozpraszanie ciepłego powietrza (Air Baffle), jak również płynnego chłodzenia.

MSI kładzie na aspekt chłodzenia duży nacisk, dlatego zastosowane rozwiązania mają za zadanie nie tylko utrzymywać właściwą temperaturę we wnętrzu urządzenia, ale również generować jak najmniej hałasu. Podczas grania nie powinien on przekraczać 37 dB. A zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwiło wprowadzenie trybów inteligentnych, które dostosowują wszystkie parametry działania podzespołów tak, aby osiągać jak najlepsze efekty. Dotyczy to nie tylko gier, ale także oglądania materiałów wideo i aplikacji.

MIA Gaming Desktop

Oprócz MEG Trident X2 14 zaprezentowano także budżetowe, wydajne maszyny gamingowe z linii MEG – Vision RS, a także z linii MPG – tutaj Aegis RS2, Aegis RS3/4 i Aegis RS2 White oraz linii MAG – Codex R2 i Codex R3. We wszystkich modelach mamy do czynienia z wydajnym duetem procesor Intela najnowszej generacji + karta graficzna GeForce z linii RTX 40. W każdym zastosowana została sztuczna inteligencja, a także wydajne rozwiązania związane z chłodzeniem podzespołów.

Cubi 6 – mini pecety dla każdego

Oprócz dużych maszyn gamingowych MSI przygotowało także mini-PC Cubi 6. Urządzenie ma wymiary pozwalające nosić je w jednej ręce, korzysta z procesora Intel Core ze wsparciem dla vPro, obsługuje standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7 oraz 2,5 G LAN. W jego obudowie znajdziemy porty Thunderbolt 4 i USB, a także czytnik kart microSD.

Urządzenie zwraca uwagę preinstalowanym oprogramowaniem – MSI Cloud Center i MSI Center znacznie ułatwiają pracę oraz zabezpieczają dane przed utratą danych. Dzięki niewielkiemu minikomputerowi możesz tylko zyskać.

Opisane w tym tekście sprzęty mają pojawić się w sprzedaży w najbliższym czasie. Powinniśmy wówczas poznać także ich ceny.