Najciekawsze propozycje MSI z CES 2024. Komputery z SI, zachwycające monitory i co jeszcze?

MSI na targach CES 2024 zabłysnęło – pokazało nowe monitory i komputery. Są one przeznaczone zarówno dla graczy, jak również grafików oraz osób potrzebujących dobrego sprzętu do pracy biurowej. Połączenie wydajności z grafiką w najwyższej jakości to miks idealny, a do tego dodano do nich technologie podnoszące komfort użytkowania. Oto wybór propozycji, które robią największe wrażenie.