Netia wprowadza wygodne i bezpieczne płatności online. Zapomnij o kartach kredytowych i PayPal’u

Metoda dokonywania płatności online określana jako DCB (Direct Carrier Billing) zdobywa coraz większą popularność, głównie ze względu na wygodę, ale również aspekt bezpieczeństwa. Użytkownik musi podać jedynie swój numer telefonu u operatora telekomunikacyjnego, który zazwyczaj świadczy taką usługę. Nie ma potrzeby ujawniania dodatkowych danych, jak ma to miejsce w innego typu płatnościach (tam zazwyczaj podajemy nie tylko dane osobowe, ale również numer karty kredytowej, który może wpaść w niepowołane ręce). Nowa usługa o nazwie “Płatność z Netią” dostępna jest teraz dla wszystkich klientów operatora.

W Netii systematycznie wprowadzamy nowości oraz zmiany w naszej ofercie i serwisach, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo naszych klientów w internecie. Płatności, to kolejna inicjatywa, w której wykorzystujemy potencjał i doświadczenia Grupy Polsat Plus. Analogiczna usługa jest popularna m.in. wśród klientów Plusa, stąd jestem przekonany, że docenią ją również klienci Grupy Netia – pisze w oficjalnym komunikacie operatora Tomasz Dakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C.

Netia z płatnościami online – jak to działa?

Usługę “Płatność z Netią” można aktywować w serwisie Netia Online lub telefonicznie. Co ciekawe, da się w niej ustawić limity płatności (do 1200 zł), aby ustrzec się przed nadmiernymi wydatkami, które niepostrzeżenie będziemy dodawać do rachunku. Autoryzacja płatności odbywa się z udziałem kodów autoryzacyjnych przesyłanych w formie wiadomości SMS na numer telefonu użytkownika wskazany w procesie aktywacji. Można podać dowolny numer, na które takie kody będą przychodzić (może on należeć do dowolnego operatora komórkowego). Dobra wiadomość jest taka, że działa tu również mechanizm odroczonej płatności, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych usług Netii.

Na razie lista serwisów, w których można wykorzystać płatności online z Netią nie jest jakoś szczególnie długa. Znalazły się na niej takie platformy jak CDA Premium, fotka.pl, GG, brainly.pl, odrabiamy.pl, zadania.pl oraz sportymax.pl. Operator zapewnia jednak, że w ciągu najbliższych kilku tygodni dołączą kolejne usługi.