Niemcy wzmacniają swoje myśliwce. Poznaliśmy ich nowe uzbrojenie

Luftwaffe chce potężniejszych pocisków. Myśliwce Eurofighter sięgną po MBDA Brimstone

Jak wynika z dokumentów budżetowych, Luftwaffe, czyli niemieckie siły powietrzne zamierzają nabyć 274 sztuk pocisków Brimstone w celu wyposażenia w nie swojej floty samolotów myśliwskich Eurofighter. Finalizacja tak wielkiego zamówienia jest spodziewana w drugim kwartale tego roku, a sama jego realizacja będzie kluczowa do zwiększenia potencjału tych myśliwców w kwestii atakowania celów naziemnych. Dlaczego? Odpowiedź na to zdradzają szczegóły na temat tych pocisków koncernu MBDA.

Brimstone to wyjątkowy przykład w dziedzinie współczesnej broni powietrze-ziemia, a to przez połączenie wysokiej precyzji, adaptowalności oraz niskiego ryzyka strat ubocznych. Te właśnie cechy uczyniły go nieocenionym narzędziem w nowoczesnej wojnie, do czego swoje trzy grosze dorzuciła jego wszechstronność, jako że Brimstone może być rozmieszczony z różnorodnych platform, a w tym szybkich odrzutowców, śmigłowców i nawet naziemnych systemów startowych.

Brimstone

Jednym z kluczowych zaawansowań technologicznych pocisku Brimstone jest jego podwójny system naprowadzania, łączący radar fal milimetrowych z półaktywnym naprowadzaniem laserowym. Pozwala to na dokładne śledzenie i atakowanie ruchomych celów w różnych warunkach pogodowych. Zastosowano w nich również głowicę bojową z dwoma ładunkami, aby zapewnić zniszczenie twardych celów przy jednoczesnym minimalizowaniu strat ubocznych.

Pociski Brimstone o średnicy 1,8 cm ważą około 50 kg i mierzą około 180 centymetrów długości, a więc są bardzo małe, dzięki czemu samoloty są w stanie latać z ich znaczną ilością. Ich zasięg wynosi około 20 kilometrów w zależności od wysokości startu i warunków, a podczas lotu osiągają prędkość do nawet 1,65 Mach. Weryfikacja ich możliwości miała już miejsce w ramach szeregu praktycznych zastosowań, co objęło ich wykorzystanie bezpośrednio na froncie.

Dlatego właśnie decyzja Niemiec o wyposażeniu swoich myśliwców Eurofighter w pociski Brimstone stanowi znaczący krok w kierunku wzmocnienia ich zdolności bojowych powietrze-ziemia. Ten ruch nie tylko zwiększa operacyjną elastyczność Luftwaffe, ale również wpisuje się w szerszy trend modernizacji i wzmacniania sił militarnych europejskich państw w odpowiedzi na ewoluujące globalne wyzwania bezpieczeństwa. Wielka Brytania robi dokładnie to samo ze swoimi myśliwcami Eurofighter, ale w innym sektorze.