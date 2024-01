Nowy typ gwiazd w naszej galaktyce. Te obiekty wymykają się wszelkim kategoriom

Skąd się bierze ich dziwna natura? Najbardziej zastanawiający wydaje się spokój, z jakim rzeczone obiekty wchodzą w ostatnią fazę życia. Początkowo gwiazdy te są bardzo spokojne, ale w pewnym momencie emitują chmurę dymu. Z tego względu naukowcy odpowiedzialni za publikację, która trafiła na łamy Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, mówią o nazwie w postaci starych palaczy.

Takie określenie odnosi się oczywiście do wieku i zachowania tajemniczych gwiazd. Ich natura jest wyjątkowo zagadkowa za sprawą dopasowania zaobserwowanych wzorców do znanych rodzajów obiektów, takich jak na przykład czerwone olbrzymy. Badania w tej sprawie rozpoczęły się od wykorzystania teleskopu VISTA. Dzięki niemu astronomowie próbowali dostrzec protogwiazdy, czyli bardzo wczesne formy gwiazd, cechujące się ogromną podatnością na wybuchy.

W toku badań członkowie zespołu badawczego zobrazowali 32 protogwiazdy, co stanowi rekordowy wynik. Przy okazji autorzy dostrzegli wspomnianych palaczy, zlokalizowanych w samym centrum Drogi Mlecznej. Region ten cechuje się ogromną liczebnością gwiazd oraz bogactwem metali. Do prawdziwej magii doszło jednak później, gdy w pewnym momencie gwiazdy zaczęły tracić do jasności, przy czym jej wskaźnik stawał się obniżony o 40 do 100 razy. W niektórych przypadkach prowadzenie obserwacji nie było możliwe nawet z wykorzystaniem obserwacji w podczerwieni.

Zdaniem naukowców wyjaśnienie zagadki może leżeć w pyle powstającym w atmosferze gwiazdy. Jego chmury mogłyby ograniczać widoczność gwiazd objętych obserwacjami. Poza tym należy mieć na uwadze, iż ilość materii emitowanej przez takie gwiazdy może odgrywać znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu ciężkich pierwiastków – zarówno w obrębie Drogi Mlecznej, jak i poza jej granicami.