Broń mikrofalowa, czyli jak Raytheon wyposaży wojska USA w coś wyjątkowego

Wojsko USA doczeka się niszczycielskich anten

Ostatnie konflikty podkreśliły eskalację roli dronów w walce do tego stopnia, że nawet komercyjnie dostępne modele mogą zostać bronią. Wystarczy tylko je zmodyfikować, aby móc wykorzystać je w roli platform do realizowania rozpoznania lub atakowania z niesamowitą precyzją. Dlatego też w erze, w której bezzałogowce latające stały się kluczowym elementem współczesnej wojny, armia Stanów Zjednoczonych regularnie zwraca się ku innowacyjnym rozwiązaniom w celu zwalczania tych nowych zagrożeń. Ogłoszone właśnie zamówienie na specjalistyczne anteny ma zapewnić USA systemy, które mają odegrać kluczową rolę w broni energetycznej na polu walki, mającej na celu przede wszystkim neutralizację dronów powietrznych.

W odpowiedzi na zagrożenie ze strony dronów, naukowcy i inżynierowie zbadali przed wieloma laty różne strategie obronne. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań jest użycie broni energetycznej w postaci laserów lub mikrofal do albo zakłócania, albo niszczenia wrogich dronów. Atrakcyjność takich systemów polega na ich zdolności do oferowania dostępu do niemal nieograniczonej amunicji przy minimalnych kosztach każdego strzału oraz działania z prędkością światła. Dzięki temu te systemy można zaprogramować do ochrony dużych obszarów nieba, jednocześnie odróżniając wrogie cele od tych przyjaznych.

W ramach programu Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND), Raytheon otrzymał właśnie kontrakt o wartości 31,3 miliona dolarów. Jego głównym celem opracowanie prototypów systemów antenowych do 2026 roku. Systemy te mają emitować wiązki energii o wysokiej mocy w szerokim zakresie spektrum mikrofalowego, dzięki czemu będą w stanie unieszkodliwić elektronikę, czujniki i systemy komunikacyjne drona. Wszystko dzięki temu, że wykorzystuje skoncentrowaną energię elektromagnetyczną do uszkadzania lub dezaktywacji systemów elektronicznych, generując potężny impuls mikrofalowy, który może być kierowany przez antenę lub falowód prosto do celu. Skuteczność tych rozwiązań udowodniono już wielokrotnie.