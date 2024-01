RTX Remix – stare gry zyskują nowe życie. Platforma dostępna bezpłatnie dla każdego

RTX Remix to udostępniona przez Nvidię platforma oparta na Omniverse – autorskim ekosystemie. Mamy tu do czynienia z narzędziami umożliwiającymi tworzenie nowych wersji starszych gier. Starszych – czyli stworzonych przy wykorzystaniu bibliotek DirectX 8 oraz DirectX 9. Jak zmienią się znane nam produkcje dzięki najnowszym technologiom?

RTX Remix czyli gry w najlepszej jakości

Zacznę od tego, że RTX Remix dostępne jest całkowicie bezpłatnie. Umożliwia dodanie do modowanej produkcji ray tracingu, technik Nvidia Reflex oraz DLSS, a także udostępnia niezbędne zasoby do teksturowania za pomocą generatywnej SI oraz renderowania opartego na fizyce (PBR). Choć Remix udostępniono dopiero w wersji beta, jest już w stanie dokonywać prawdziwych cudów.

RTX Remix składa się z dwóch komponentów. Pierwszy to aplikacja służąca do tworzenia usprawnionej wersji oświetlenia i dodawania odświeżonych zasobów do wybranych scen w grze. Drugi z nich to środowisko wykonawcze, które pozwala przechwytywać sceny z klasycznych tytułów i implementować w nich nowe zasoby. Jej możliwości można zobaczyć dzięki udostępnionym materiałom, pokazującym zmiany w praktyce. Jednym z nich jest klip pokazujący zmiany wizualne w jednym z rozdziałów Half-Life 2.

Dzięki możliwościom RTX Remix możliwe było wykonanie remasterów gier Portal oraz Portal: Prelude. Ich wersje – z dopiskami RTX – są dostępne na platformie Steam. Ale to dopiero początek – z pewnością możemy spodziewać się w kolejnych miesiącach następnych produkcji w wersji “nowoczesnej”. Będzie to dobra okazja nie tylko do tego, aby zobaczyć nowe efekty wizualne, ale również i powrócenia do swoich ulubionych klimatów.

Nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie udostępniona finalna wersje RTX Remix, ale można spodziewać się jej w tym roku. A wraz z nią kolejnych możliwości na podrasowanie starszych tytułów.