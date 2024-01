Nowy One UI 6 nie tylko dla nadchodzących flagowców. Te modele też dostaną aktualizację

One UI 6.1 coraz bliżej. Na pokładzie sporo nowości

Już jutro nastąpi długo wyczekiwana premiera flagowców Samsunga. Galaxy S24 pojawią się pod hasłem sztucznej inteligencji, a jak dobrze wiemy, wszystkie te funkcje pojawią się po stronie oprogramowania. Nakładka One UI 6.1 ma więc zadebiutować razem z nową serią i z tego, co już zdradziły nam przecieki, przyniesie sporo nowości, nie tylko pod kątem SI. Do sieci wyciekły już zrzuty ekranu oraz szczegóły planowanych ulepszeń. Większość z nich przypomina to, co Google wprowadził w Pixelach 8, co akurat nie dziwi, bo gigant z Cupertino też postawił na SI.

Zgodnie z tym, co ujawnił Ice Universe, One UI 6.1 poprawi animacje, a także zwiększy liczbę klatek na sekundę, by zapewnić delikatniejszy wygląd. Usunięto też rozległy efekt rozmycia tła, co podobno wynikło z chęci zmniejszenia zużycia energii. Podczas otwierania i zamykania aplikacji pojawiła się „elastyczna” animacja, ikony są rozwijane, a potem ustawiane w ich pierwotnej pozycji. Skoro już przy efektach wizualnych jesteśmy, urządzenia Galaxy dostaną możliwość generowania niestandardowych tapet oraz stosowania efektów pogodowych i portretowych na ekranie blokady.

Edytor obrazów stanie się teraz dużo potężniejszy – będziemy mogli przenosić obiekty z jednego obrazu na drugi za pomocą prostego gestu przeciągnięcia i upuszczania. Użytkownicy Galaxy dostaną też funkcję „rozszerzania” zdjęć – dodania po bokach tła, rozciągnięcia nieba itp. Pomoże to w poprawieniu kompozycji czy dostosowaniu fotografii do określonego formatu. Kolejną nowość znajdziemy też w Notatkach, gdzie dostaniemy opcję podsumowywania w punktach długich tekstów.

Największą i chyba najbardziej wyczekiwaną nowością będzie tłumaczenie połączeń w czasie rzeczywistym zintegrowane z aplikacją do dzwonienia. Na razie nie wiemy jeszcze, jak dokładnie będzie to działać i jak wiele języków będzie ta funkcja obsługiwać. Ponadto Samsung zaoferuje też tłumienie szumów z otoczenia oraz transkrypcję połączeń. Ulepszenia znajdą się też w zakresie pracy akumulatora – dostępna będzie nowa opcja pomagająca w wydłużeniu jego żywotności, która przyda się zwłaszcza tym, którzy ładują telefon w nocy. Po osiągnięciu naładowania na poziomie 80% telefon przestanie się ładować i uzupełni brakującą energię przed naszym przebudzeniem. Najpierw jednak będzie musiał nauczyć się naszych nawyków.

Które smartfony Samsunga dostaną aktualizację One UI 6.1?

Pewne jest, że wszystkie te nowości znajdą się na pokładzie modeli Galaxy S24, bo to przede wszystkim z myślą o nich zostały one przygotowane. Na szczęście wygląda na to, że inne smartfony też dostaną One UI 6.1, choć nie wiemy, ile z tych funkcji trafi na te modele. Warto tu wspomnieć, że zgodnie z jednym z niedawnych przecieków, funkcje SI będą dostępne na starszych flagowcach, ale za opłatą, która jednak będzie pobierana dopiero od 2025 roku.

Tak czy inaczej, poznaliśmy listę urządzeń, które powinny dostać One UI 6.1. Są to modele, dla których znaleziono już wersje testowe oprogramowania, więc wydaje się prawie pewne, że właściciele tych urządzeń dostaną wkrótce stosowną aktualizację:

Samsunga Galaxy S23

Samsunga Galaxy S22

Samsunga Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4

Samsunga Galaxy S21FE

Samsunga Galaxy A54

Samsunga Galaxy A34

Jak widzicie, lista nie jest zbyt obszerna i co ciekawe, zabrakło na niej Galaxy S23 FE i chociaż mamy dwa modele z serii Galaxy A, nie widać żadnego Galaxy M. Należy jednak pamiętać, że to pierwsza tura kompilacji testowych i niewykluczone, że po ogłoszeniu One UI 6.1, a przede wszystkim po rozpoczęciu publicznych testów oraz wdrażania systemu, lista ulegnie powiększeniu.