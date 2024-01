OnePlus Watch 2 w końcu zadebiutuje. Wiemy nawet kiedy

Nowoczesny i elegancki – OnePlus Watch 2 zapowiada się świetnie

O tym zegarku w przeciekach mówiło się naprawdę sporo, zwłaszcza że pierwsza generacja OnePlus Watch ujrzała światło dzienne w marcu 2021 roku. Najwyższy więc czas na jego następcę. Już wcześniej wskazywano, że ujrzy on światło dzienne na początku 2024 roku, ale dopiero teraz poznaliśmy konkrety. Zgodnie z nowym raportem, OnePlus zaprezentuje Watch 2 podczas targów Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie, a te przypadają na 26 – 29 lutego. Został nam więc nieco ponad miesiąc, choć obecnie trudno już spodziewać się jakichkolwiek większych zaskoczeń, bo większość specyfikacji tego urządzenia zdążyła już trafić do sieci. Nie zabrakło też renderów.

Te pokazują nam elegancki zegarek z okrągłą kopertą ze stali nierdzewnej, z dość nietypowym wybrzuszeniem z prawej strony. Właśnie w tym elemencie sprytnie zakamuflowano dwa przyciski – jeden okrągły na górze do obsługi zegarka i drugi na dole, choć jego przeznaczenia nie znamy. Ten ma jednak podłużną konstrukcję, może więc być dodatkowym czujnikiem, np. do pomiaru EKG lub producent przewidział dla niego zupełnie inne przeznaczenie, które poznamy dopiero podczas premiery. OnePlus Watch ma być dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – srebrnym z białym paskiem oraz czarnym z paskiem w tym samym kolorze. OnePlus Watch był dostępny w specjalnej, limitowanej edycji Cyberpunk 2077, dlatego istnieje możliwość, że nowy model też doczeka się jakiejś wyjątkowej wersji.

Co do specyfikacji, tutaj do dyspozycji użytkownika będzie zakrzywiony 1,43-calowy ekran AMOLED. Będzie on więc delikatnie większy niż u poprzednika, wyposażonego w 1,39-calowy panel. Sercem OnePlus Watch 2 zostanie układ Snapdragona W5 Gen 1 wykonany w 4 nm procesie technologicznym i cechujący się bardzo dobrą wydajnością oraz energooszczędnością. Z racji, że pojemność baterii wciąż pozostaje nieznana, możemy się jedynie domyślać poprawy w tym względzie. OnePlus ma też pójść w ślady Xiaomi, dlatego jego nowy zegarek będzie działał pod kontrolą systemu WearOS 4. Google mocno się stara, by wprowadzać ulepszenia w swoim oprogramowaniu, więc dobrze, byśmy mieli więcej okazji na ich wypróbowanie. W dodatku byłaby to również spora zmiana względem poprzednika, działającego na autorskim systemie OnePlusa.

Na pokładzie nie powinno zabraknąć też takich funkcji, jak monitorowanie natlenienia krwi, snu, cyklu miesiączkowego, tętna, stresu czy właśnie wspomnianego wcześniej EKG. Pojawi się również GPS, możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych (raczej nie będzie tu modułu eSIM, więc konieczne będzie do tego sparowanie ze smartfonem). Zegarek powinien oferować też wodoodporność do 5AMT oraz stopień ochrony IP68. Biorąc pod uwagę fakt premiery podczas MWC, spodziewamy się szerokiej dystrybucji tego urządzenia. Liczymy też, że zawita ono do Polski, oczywiście o ile jego cena będzie atrakcyjna.