Panasonic zaprezentował nowe telewizory OLED z systemem Fire TV

Panasonic Z95A dla najbardziej wymagających i Z93A dla szukających dużego ekranu

Oba modele są telewizorami OLED, ale różnią się zastosowaną technologią. Większy Panasonic Z93A będzie dostępny z 77-calowym ekranem z konwencjonalną technologią OLED. Dostępny w 55 i 65-calowym wariancie Z93A dostał panel OLED MLA, nazwany tutaj Master OLED Ultimate 2. MLA, czyli Micro Lens Array to technologia LG, która polega na umieszczeniu na pojedynczym pikselu mikrosoczewek, dzięki którym cały panel świeci jaśniej, co przekłada się na dużo jaśniejszy obraz całego telewizora. W tradycyjnym ekranie OLED mamy filtr kolorów, który częściowo pochłania część emitowanego spod niego światła.

Telewizory będą wyposażone w nowy procesor HCX Pro AI MK II, który będzie odpowiadać za działanie algorytmów mających za zadanie szeroko pojęte upiększanie obrazu, szczególnie ze źródeł niższej jakości. Ekrany nowych telewizorów zaoferują rozdzielczość 4K, obsługę treści Dolby Vision z odświeżaniem obrazu do 144 Hz, na wyposażeniu znajdą się też dwa porty HDMI 2.1 oraz wsparcie dla Dolby Atmos. Gracze docenią specjalne ustawienia obrazu dostosowane do różnych gatunków gier, ale obok obrazu pojawią się też podobne tryby dźwiękowe.

Nowe telewizory obiecują dobrej jakości dźwięk, za którym stoi marka Technics oraz technologia 360 Soundscape Pro. Dzięki niej mamy dostać dobrze brzmiący dźwięk przestrzenny.

Fire TV to nowość w telewizorach Panasonic

Nowe modele telewizorów dostały nowy system operacyjny Fire TV. Twór Amazonu nie jest zupełną nowością na rynku, a możemy znać go z przystawek Smart TV. Panasonic Z95A i Z93A będą mogły stać się elementem systemu Smart Home. Oprócz tego nowe modele dostaną obsługę Apple HomeKit oraz AirPlay 2.

To wszystko bardzo dobre informacje, bo telewizory Panasonica były do tej pory chwalone za jakość obrazu, która była okupiona nie najlepszym systemem My Home Screen. Nowe modele telewizorów będą dostępne w Polsce, ale nie poznaliśmy jeszcze ich cen.