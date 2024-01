PlayStation 5 jako tablet. Nie da się? Potrzymaj mi piwo…

PlayStation Portal to takie praktyczne rozwiązanie, które “zapewnia dostęp do gier na PS5 za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi1, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie rozgrywki bez konieczności włączania telewizora”. Ale ktoś poszedł o krok dalej i przerobił konsolę na tablet. Działa? Działa – i to jeszcze jak!

Jak zmienić PlayStation 5 na tablet?

Kanał YouTube’a “DIY Perks” to miejsce, w którym pewien pan wykonuje różne urządzenia, często bazując na już istniejących. I to właśnie on postanowił upakować wszystkie podzespoły konsoli Sony do mniejszej formy, tworząc tablet PlayStation 5. Jak tego dokonał? Wszystko pokazuje poniższy filmik, gdzie widzimy kolejne kroki i działania. Efekt końcowy wręcz zachwyca i być może ktoś z Sony zainspiruje się nim do stworzenia podobnego, oficjalnego rozwiązania?

W chwili obecnej producent skupia się na aktualizacji wersji Pro PlayStation 5, która – jak podają pogłoski – pojawi się w tym roku. Z przecieków wiemy, że ma mieć ośmiordzeniowy procesor Zen2 taktowany na 4 GHz, 60 jednostek obliczeniowych i zmodyfikowane GPU RDNA 3, działające w zakresie 2500-2800 MHz. Na pokładzie znajdzie się 16 GB pamięci GDDR6. A póki co zobacz, jak zmienić konsolę w tablet:

Oczywiście taka wersja PlayStation 5 ma nieco większe wymiary niż klasyczny tablet, aczkolwiek cały czas utrzymuje się w zakresie, który możemy określić jako “wygodny do przenoszenia oraz użytkowania”. Niestety – DIY Perks nie planuje masowej produkcji, ani sprzedaży. Dlatego oficjalnie pozostaje tylko wspomniany wcześniej Portal.