Ryzen 8000G Zen4 co najmniej 30% wydajniejszy od poprzednika

Ryzen 8000G Zen4 trafił do testów PassMark. Spodziewane już za parę dni APU wypadło w nich bardzo dobrze, potwierdzając doskonałe wyniki z innego benchmarka – Geekbench. A jakie rezultaty uzyskało i co mogą nam one powiedzieć o możliwościach nowych układów od “Czerwonych”?