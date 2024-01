Seria POCO X6 zadebiutuje już na dniach. Znamy datę premiery

Co zaoferuje średniopółkowa seria POCO X6?

Od razu trzeba zaznaczyć, że nie są to całkowicie nowe modele, ale to raczej nie jest zaskoczeniem, zwłaszcza dla fanów marki. Xiaomi znane jest z tego, że lubi przemianowywać chińskie modele i oferować je globalnie pod inną nazwą, choć też z kilkoma zmianami i to nie zawsze na lepsze. Tak samo jest w przypadku serii POCO X6, bo w jej skład wejdą znane już modele Redmi Note 13 Pro oraz Redmi K70e, a właściwie, to one będą bazą pod warianty, jakie zobaczymy na sklepowych półkach. Zerknijmy więc na to, co dostaniemy.

Czytaj też: Już wiemy, kiedy seria Oppo Reno 11 wkroczy na globalny rynek

Zaczynając od POCO X6, bazującego na Redmi Note 13 Pro, wygląda na to, że największym ustępstwem na rzecz ceny będzie utrata 200-megapikselowego aparatu głównego, który zostanie zastąpiony 64-megapikselową jednostką (z OIS). Na otarcie łez dostaniemy lepszy, bo już 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz tak samo, jak w oryginale, 2-megapikselowy aparat makro. Smartfon napędzany będzie przez układ Snapdragon 7s Gen 2 (tu się nic nie zmieni) i dostępny będzie aż w czterech konfiguracjach pamięci:

8 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

Za zasilanie odpowie pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 67 W. Tu POCO X6 znów zostanie okrojony, ale na szczęście ogniwo będzie mniejsze jedynie o 100 mAh. Poza tym dostaniemy do dyspozycji 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5 K i z odświeżaniem 120 Hz, więc tutaj nic się nie zmieni. Trochę rozczarowuje fakt, że oba modele mają zostać wprowadzone jeszcze z Androidem 13, choć Redmi K70e debiutował już z najnowszą wersją systemu.

Czytaj też: Globalna Premiera Xiaomi 14 szybciej niż zakładaliśmy. Jest data

Co do POCO X6 Pro, tutaj producent poszedł też na pewne ustępstwa, najbardziej widoczne w przypadku zasilania. Mamy akumulator 5000 mAh, a więc mniejszy aż o 500 mAh w stosunku do oryginału oraz ładowanie 67 W, podczas gdy Redmi K70e oferował ładowanie 90W. Na szczęście nie zrezygnowano z procesora Media Ten Dimensity 8300 Ultra, czym zresztą Xiaomi pochwaliło się przy okazji ogłaszania daty premiery. Do wyboru będzie jednak mniej wariantów pamięci, bo te zostaną ograniczone tylko do 12/256 GB i 12/512 GB. Aparaty pozostaną praktycznie bez zmian – zestaw obejmie aparat główny 67 Mpix z OIS, 13 Mpix z ultraszerokim kątem oraz 2 Mpix makro. Dla porównania model bazowy oferuje tutaj zestaw 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, chociaż jak dobrze wiemy, ilość megapikseli jest mniej istotna niż wykorzystane sensory. Wyświetlacz pozostanie bez zmian, będzie to również panel AMOLED 6,7” z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 1,5K.

Czytaj też: Oppo ujawnia datę premiery swoich flagowców. Wszystko, co wiemy o serii Find X7 przed premierą

Modele POCO zawsze cechowały się dobrym stosunkiem jakości do ceny i spodziewamy się, że zwłaszcza ze względu na poczynione ustępstwa, tym razem też tak będzie. Na ogłoszenie cen i dostępności będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem seria POCO X6 zawita na rynek indyjski już 11 stycznia, ale jeszcze nie wiemy, czy tego samego dnia urządzenia pojawią się też w innych krajach, czy może Xiaomi szykuje osobną premierę na pozostałe rynki.