Najlepsze sieci VPN do streamingu. Na którą sieć VPN do streamingu postawić?

W ciągu ostatniej dekady streaming stał się jednym z najczęściej wybieranych sposobów spędzania wolnego czasu. Nie może to dziwić – pozwala oglądać filmy i seriale w dowolnej chwili, zatrzymywać je i wznawiać, kiedy jest to potrzebne, a także korzystać z różnych urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Czy sieć VPN jest do tego niezbędna? Nie. Ale są sytuacje, w których może pomóc.

Kiedy potrzebujesz sieci VPN do streamingu?

Niektóre platformy streamingowe blokują treści na podstawie lokalizacji urządzenia, dlatego ich użytkownicy z różnych krajów mają odmienną bibliotekę. Oznacza to, że np. serial dostępny na amerykańskiej stronie Netflixa jest nieosiągalny dla użytkowników z Polski. Sieć VPN może być użyta do oszukania mechanizmów geolokalizacyjnych, co przekłada się na możliwość dostępu do tych zablokowanych pozycji. Uwaga – platformy streamingowe zdają sobie z tego sprawę, dlatego stosują rozmaite mechanizmy w celu zablokowania użytkowników korzystających z tego sposobu na dostęp do biblioteki treści.

Dlatego żaden dostawca VPN nie może dać stuprocentowej gwarancji sukcesu, choć gdy pojawia się nowy sposób na blokowanie, każdy wdraża nowe rozwiązania, mające pomóc w osiągnięciu celu. W naszym zestawieniu uwzględniamy pięć pozycji, które w chwili obecnej działają bez problemu, ale nie możemy zagwarantować, że sytuacja się nie zmieni. Jeśli tak się stanie – cóż, wówczas po prostu należy odczekać dopóki nie zostanie zaktualizowany klient.

Najlepsze sieci VPN do streamingu 2024

Czym powinien charakteryzować się dobry VPN do streamingu? Zanim to wyjaśnimy, ważna informacja – korzystanie z tego rozwiązania może być niezgodne z warunkami świadczenia usługi przez platformę streamingową, co należy mieć na uwadze, łącząc się z nią poprzez virtual private network. Co prawda nie zdarzyło się jeszcze, aby ktoś korzystający z VPN miał przez to zablokowane lub zawieszone konto, ale mogą pojawić się inne konsekwencje.

Czym powinien charakteryzować się klient sieci prywatnej, aby uznać go za dobrego do streamingu? Przede wszystkim musi dawać dostęp do serwerów na całym świecie. Większość dostawców tego rozwiązania ma to w standardzie, ale niektórzy mają specjalnie przygotowane do streamingu serwery – i to właśnie języczek u wagi. Istotna jest również szybkość przepływu danych – nic tak nie irytuje podczas oglądania filmu lub serialu jak nagłe zawieszenie się obrazu.

Kolejna rzecz to sama aplikacja VPN. Dostawcy sieci wirtualnych mają w standardzie apkę dla systemów Windows, ale jeśli chcesz korzystać z nich na urządzeniu mobilnym czy bezpośrednio telewizorze, upewnij się, że dana marka ma właściwe dla nich aplikacje. Jeśli myślisz o sieci VPN na konsoli, pamiętaj, że można jej tam używać, ale niezbędna będzie ręczna konfiguracja.

Poniżej pięciu dostawców sieci VPN, którzy spełniają wszystkie powyższe warunki. Są to:

NordVPN – sieć ta oferuje 6040 szybkich serwerów w ponad 60 krajach, prowadzi politykę “zero logów”, a także pozwala uzyskać statyczny adres IP, aby ominąć CAPTCHA i łatwo uzyskać dostęp do sieci o ograniczonym adresie IP. Ponadto blokuje złośliwe strony i trackery, irytujące reklamy oraz skanuje pobierane pliki. Sieć dostępna jest w kilku abonamentach – więcej informacji o nich znajdziesz tutaj;

Private Internet Access – sieć z licznymi funkcjami, a także nieograniczonym transferem danych. Można łatwo skonfigurować ją na konsoli oraz urządzeniach mobilnych. Dostawca nie gromadzi logów, umożliwia ukrywanie adresu IP i zmianę wirtualnej lokalizacji. Utrudnia to życie reklamodawcom, którzy chcieliby pozyskać informacje na twój temat. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom ochronnym zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo online. Pełen cennik abonamentów znajdziesz na tej stronie;

Surfshark – VPN oferujący serwery w 65 krajach, a abonament umożliwia korzystanie z sieci na nieograniczonej liczbie urządzeń. Do tego oferuje wiele dedykowanych aplikacji dla poszczególnych. Znajdziemy tu oczywiście wszystkie podstawowe funkcje VPN, takie jak automatyczne połączenie, Kill Switch, dzielone tunelowanie itd. Korzystanie z niej jest niezwykle przyjemne, a interfejs przyjazny dla użytkowników. Możesz wybrać swój abonament w tym miejscu;

ExpressVPN – rozwiązanie posiadające ponad 200 dedykowanych wyłącznie do streamingu serwerów, rozlokowanych w 105 krajach świata. Działa na każdej platformie, a co ciekawe – można kupić autorski serwer i już na jego poziomie cieszyć się szyfrowaniem danych, ochroną przed wirusami oraz oczywiście wszystkimi innymi funkcjami w pakiecie. Wszystko w przystępnych cenach, które znajdziesz tutaj;

CyberGhost – sieć oferująca wysoką przepustowość swoich serwerów, dzięki czemu oglądanie treści w 4K nie powinno dla nikogo stanowić problemu. Posiada dedykowane aplikacje dla różnych urządzeń, nigdy nie rejestruje, co robisz w sieci, a Twoja aktywność jest zawsze prywatna. Wystarczy połączyć się z serwerem zoptymalizowanym do streamingu, by uzyskać bezproblemowy dostęp do popularnych platform. Za ile to wszystko? Zobacz cennik.

Oczywiście te pięć propozycji nie wyczerpuje tematu – na rynku w chwili obecnej mamy wielu dostawców VPN. Wymienione w tym artykule sieci to najlepsze opcje dla osób chcących mieć nielimitowany dostęp do treści multimedialnych z całego świata. A ponieważ ich ceny są bardzo przystępne, warto pomyśleć o staniu się klientem wybranej.