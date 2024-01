Czy sprzedaż pecetów w końcu zaczyna rosnąć? Jeden rabin powie TAK, drugi rabin powie NIE

W opinii analityków Canalys, w ostatnim kwartale 2023 roku w branży producentów PC zakończyła się passa rocznych spadków dostaw, odnotowując skromny, ale jednak, wzrost o 3% rok do roku. Najlepiej poradziła sobie firma Lenovo, która tylko w czwartym kwartale dostarczyła na rynek 16,1 miliona komputerów PC (wzrost o 3% w ujęciu rocznym). W tym samym czasie drugą pozycję zajęła firma HP odnotowując wzrost swojej sprzedaży o 6% rok do roku, a na trzecim miejscu uplasowała się firma Dell (w Q4 2023 udało im się osiągnąć wynik sprzedaży na poziomie 9,9 miliona sztuk).

Ciekawostkę w danych Canalys stanowi czwarta pozycja Apple. Firma, której przewodzi Tim Cook, sprzedała w ostatnim kwartale roku 6,6 miliona komputerów na całym świecie, osiągając 9-procentowy wzrost wyników w tym zakresie. W porównaniu do 2022 roku odnotowała jednak spadek o 14%, kończąc z wynikiem 23 milionów sztuk. Dla porównania, dane J.P. Morgan wykazały, że Apple spadł rok do roku z udziału w rynku na poziomie 9,6% do 8,8%. Trzeba otwarcie przyznać, że dane przedstawione przez Canalys wyglądają bardziej optymistyczne, szczególnie w kontekście prognoz na ten rok.

Sprzedaż pecetów napędzi sztuczna inteligencja. Jest na to duża szansa

Zdaniem analityków Canalys, rozwiązania z zakresu AI coraz częściej stosowane w warstwie sprzętowej, mogą ożywić w tym roku rynek pecetów. W ich opinii jeden na pięć komputerów PC dostarczonych w tym roku będzie obsługiwał sztuczną inteligencję, zawierając dedykowany chipset lub blok, taki jak NPU. Wzrost popularności tych rozwiązań miałby nastąpić szybko, zwłaszcza w sektorze komercyjnym, gdzie korzyści płynące ze sztucznej inteligencji związane z produktywnością, bezpieczeństwem i zarządzaniem kosztami staną się kluczowym czynnikiem dla wielu firm.

Canalys przewiduje, że do 2027 roku na rynek zostanie dostarczonych ponad 170 milionów komputerów PC obsługujących rozwiązania z zakresu sztuczną inteligencji. To jednak nie będzie możliwe bez szeregu innowacji, które będą w stanie sensownie wykorzystać ten potencjał. Wiele wskazuje na to, że obecny rok może być w tym kontekście przełomowy. Jak już pewnie wiecie, jedną z firm, która mocno wierzy w pecety z AI jest Intel. Nowa rodzina procesorów Intel Core Ultra to tylko jeden z bardziej wyraźnych przykładów inwestycji w sztuczną inteligencję.

Od strony oprogramowania wykorzystującego SI widać również intensyfikację działań, czego przykładem jest zaangażowanie ze strony Microsoftu. Koncern z Redmond nie ukrywa swoich ambicji przewodzenia w wyścigu i pakowania sztucznej inteligencji nie tylko do systemu Windows, ale również samych aplikacji. Nie bez powodu na sercu leży im więc rozwój OpenAI, firmy odpowiadającej za słynnego chatbota ChatGPT. Najbliższe 12 miesięcy będzie okresem na równi ekscytującym, jak i sprawdzianem przydatności tej technologii w codziennym życiu.