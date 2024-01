Steam przestaje wspierać trzy systemy z rodziny Windows. Używasz któregoś?

Zmiany we wsparciu dla Windows są niejako wymuszone przez… Google Chrome, które zostało zaimplementowane w samym rdzeniu platformy Steam. Coraz nowsze edycje Chrome wymagają komponentów, których nie obsługują wcześniejsze wersje OS Microsoftu. Tak więc zmiana musiała nastąpić i tutaj. Została wdrożona od początku roku, czyli 1 stycznia.

Steam – które systemy Windows są wspierane?

Najpopularniejsza platforma dla graczy na świecie ogłosiła koniec wsparcia dla Windows 7, 8 oraz 8.1 i w chwili obecnej obsługuje tylko Windows 10 oraz Windows 11. Oznacza to, że osoby korzystające z wcześniejszych edycji nie będą już otrzymywać aktualizacji. Jest to o tyle niewygodne, że nie chodzi tu tylko o optymalizację istniejących funkcji oraz wprowadzenie nowych, ale również poprawki związane z bezpieczeństwem. Czyli – będzie można nadal się logować przez aplikację do platformy z Win7, 8 oraz 8.1, jednakże nie ma gwarancji, czy będzie ona działać. A w dodatku taki użytkownik naraża się na ataki.

Zapewne zmiana nie dotyczy wielu użytkowników. Choć Windows 7 jest dla wielu osób najlepszym systemem, który wypuścił na rynek Microsoft, wsparcie dla niego skończyło się już parę lat temu, zaś Windows 8 i 8.1 mają znikomy udział w rynku i też są bez wsparcia. Samo używanie tak przestarzałych systemów naraża użytkowników na ryzyko związane z cyberatakami i problemami technicznymi. Jeśli zaś chodzi o same gry, niewielu deweloperów tworzy obecnie produkcje z myślą o kompatybilności wstecznej.

Jeśli koniec wsparcia przez Valve starszych systemów będzie dla kogoś powodem do – w końcu – zmiany obecnie używanego systemu na lepszy, muszę przypomnieć, że darmowy przeskok z 7, 8.1 lub 8 nie jest już możliwy. Microsoft zamknął furtkę, która przed ponad 8 lat umożliwiała zmianę systemu na Windows 10. Jeśli zatem chcesz cieszyć się możliwością zabawy setkami tytułów – musisz postawić na Windows 10 lub Windows 11.