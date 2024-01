Tecno w Polsce gości od ubiegłego roku i przez ten czas firma miała kilka ciekawych momentów. Jednym z nich jest chociażby prezentacja taniego smartfonu gamingowego. Test Tecno Pova 5 Pro 5G pokazał, że firma z pewnością ma na siebie pomysł. Ma też pomysł na polski rynek smartfonów.

W trakcie prezentacji Poland Country Manager Tecno, Łukasz Bieniek, zapowiedział kilka kroków, które firma przewiduje w ramach ekspansji. W najbliższych miesiącach, zobaczymy nowy smartfon z serii Pova, a do tego cały czas trwają dyskusje nad wprowadzeniem fotograficznej serii Camon. Istnieją także plany na składane smartfony. Na ten moment na nasz rynek raczej nie trafi Phantom V Fold ani jego następca, za to jest szansa, że w drugiej połowie roku zobaczymy składany niczym telefony z klapką smartfon z serii Phantom V Flip.

Smartfonowe plany to jednak nie wszystko. Podczas wydarzenia dowiedzieliśmy się, że do użytkowników już wkrótce trafią inne urządzenia AIoT niż słuchawki. Producent chce zaoferować nam inteligentne zegarki Tecno i choć polscy przedstawiciele mówią o jednym modelu, wierzą, że będzie ich więcej. Ponadto do polskich klientów trafią laptopy Tecno oparte o Windowsa 11 i układy Intela, celujące w osoby poszukujące mobilności. Jednocześnie nadal smartfony będą dla tej firmy najważniejsze, a ich sprzedaż ma w tym roku przekroczyć 100000 sztuk. W realizacji tego planu pomoże wejście firmy do oferty operatorów oraz premiera nowych produktów z serii Tecno Spark 20.

Tanie telefony Tecno Spark mają ze sobą wiele wspólnego

Podczas prezentacji pokazano nam 5 modeli smartfonów:

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark 20C

Tecno Spark 20

Tecno Spark 20 Pro

Tecno Spark 20 Pro+

Tecno Spark 20 Pro w kilku wersjach

Tecno z pewnością stawia na jedną kartę, gdy chodzi o wygląd swoich smartfonów. Podobnie wygląda najtańszy przedstawiciel serii – Tecno Spark Go 2024, jak i Tecno Spark 20 Pro. Jedyny wyjątek stanowi Tecno Spark 20 Pro+, na którego debiut jeszcze musimy poczekać. Wygląd to zresztą kontynuacja stylu, który widziałem podczas recenzji Tecno Spark 10 Pro, a który, co tu ukrywać, nawiązuje do iPhone’ów. Podobieństwa między modelami dotyczą nie tylko linii stylistycznej, ale i wariantów kolorystycznych. Każdy z zaprezentowanych modeli dostanie wariancję na tej białej, złotej oraz czarnej wersji, a do tego pojawią się warianty Magic Skin z fakturą imitującą skórę. To całkiem przyjemny w dotyku materiał, który na pierwszy rzut oka nie gromadzi na sobie odcisków palców.

Po lewej 6,6 cala, po prawej 6,78 – to spore ekrany

Gdy odwrócimy smartfony, okaże się, że każdy z nich to całkiem spora sztuka. Tańsze modele otrzymają ekrany 6,6 cala, a droższe Tecno Spark 20 Pro i Tecno Spark 20 Pro+ będą miały 6,78-calowe matryce. W przypadku modelu z Plusem wyróżnikiem będzie technologia AMOLED – reszta musi zadowolić się paneli IPS LCD. Duża obudowa oznacza, że w środku żadnego ze smartfonu nie zabrakło miejsca na duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Każdy z pięciu modeli zaoferuje także głośniki stereo. Co jeszcze wyróżni te smartfony, to stosunkowo duża ilość pamięci na pliki. Spark 20, Spark 20 Pro i Spark 20 Pro+ otrzymają 256 GB pamięci z opcją rozszerzenia przez kartę Micro SD. Tecno Spark 20C i Tecno Spark Go dostaną z kolei 128 GB, także z opcją rozszerzenia.

HiOS to nakładka dostępna na każdym smartfonie Tecno

Wszystkie smartfony prezentowane w strafie demo miały Androida 13, choć Tecno Spark 20 Pro+ ma wystartować za miesiąc już z 14-tą wersją Androida. Z mniej przyjemnych rzeczy wspólnych – nie padła deklaracja o wsparciu aktualizacjami dla żadnego z pięciu modeli. Takowa może pojawić się w drugim kwartale roku. Rozwiązaniem systemowym, które jest nowością w nakładce HiOS, jest Dynamic Port. Jeśli wasze skojarzenie kierują się ku Dynamic Island od Apple, to nie jesteście w błędzie – tu także na środku górnej części telefonu będą wyświetlały się informacje o stanie urządzenia podczas połączeń czy niektórych czynności. Z innych małych rzeczy w górnej części smartfonu warto odnotować, że znajdziemy tam diodę doświetlającą przy robieniu selfie.

Smartfony Tecno Spark 20 w 2024 roku ze sporą promocją na start

Zacznę wyjątkowo, albowiem od cen, jakie Tecno serwuje nam przy przedsprzedaży najnowszych modeli. Do 8 lutego smartfony Tecno Spark kupicie w następujących cenach:

Tecno Spark Go 4/128 GB – 349 zł

Tecno Spark 20C 4/128 GB – 399 zł

Tecno Spark 20C 8/128 GB – 499 zł

Tecno Spark 20 8/256 GB – 599 zł

Tecno Spark 20 Pro 8/256 GB – 699 zł

W przypadku Tecno Spark 20 Pro promocja jest najkorzystniejsza i wynosi 200 zł rabatu od ceny po premierze. Inne modele są tańsze o 100 złotych. To oznacza, że i bez promocji są to tanie smartfony, zwłaszcza przy tej ilości pamięci na pliki oraz operacyjnej. Po dodaniu rabatu z oferty na start ich cena jest jeszcze lepsza.

Tecno Spark 20 Pro

Tecno Spark 20 Pro wydaje się rozsądnym ulepszeniem względem poprzednika. Choć obudowa ma teraz plastikowy tył, tak przeszła testy wodo- i pyłoodporności IP53. Powinna sobie poradzić z niewielkim deszczem. Mieści się w niej gniazdo słuchawkowe i port USB-C, z którego użytek zrobi 33-watowa ładowarka dołączona do zestawu. Sercem tego smartfonu jest układ MediaTek Helio G99 z dwoma rdzeniami 2,2 GHz Cortex-A76 oraz sześcioma rdzeniami 2 GHz Cortex-A55. Przy 8 GB RAM-u i 256 GB na pliki to rozsądny zestaw. Fotograficznie producent postawił na główną matrycę 108 Mpix f/1.75 oraz przedni aparat 32 Mpix f/2.2. Wyświetlacz IPS LCD oferuje rozdzieczlość Full HD+ (2460×1080 pikseli) z odświeżaniem do 120 Hz. Cena sklepowa Tecno Spark 20 Pro to 899 złotych.

Tecno Spark 20 w edycji Magic Skin 2.0

W Tecno Spark 20 zachowano obudowę zgodną ze standardem IP53. Zmniejszono za to ekran, jak i jego rozdzielczość – 6,6-calowa matryca z odświeżaniem 90 Hz ma 1612×720 pikseli. Postawiono także na nieco mniej wydajną jednostkę – Mediatek Helio G85, mający już kilka lat na karku. Choć akumulator nadal oferuje 5000 mAh, dołączona ładowarka ma 18W. W tym modelu zabraknie NFC, więc nie dokonacie za jego pomocą płatności zbliżeniowych. Zmian doczekał się także aparat – to 50-megapikselowa jednostka z przesłoną f/1.6, podobna do tej z Tecno Spark 10 Pro. Tecno Spark 20 będzie kosztował po premierze 699 złotych.

Tecno Spark 20C z w ciemnej wersji

Tecno Spark 20C to najtańszy model w serii z pełnoprawnym Androidem. Do Polski trafi w wersji z 4 i 8 GB RAM-u oraz 128 GB na pliki. Także otrzyma 6,6-calowy ekran IPS HD+ z odświeżaniem do 90 Hz. Układem obliczeniowym będzie ośmiordzeniowy MediaTek Helio G36 z rdzeniami Cortex-A53 taktującymi 4 razy po 2,2 GHz i 4 razy po 1,7 GHz. Oszczędzano na aparacie do selfie, który ma już tylko 8 megapikseli. W pudełku znajdziemy 18-watową ładowarkę. Cena po premierze wyniesie 499 zł za wersję 4/128 GB i 599 zł za wersję 8/128 GB.

Tecno Spark Go 2024 ma ciekawy wzór widoczny pod kątem

Najtańszy w zestawieniu Tecno Spark Go 2024 to telefon na platformie Android Go w wersji 13. Na pierwszy rzut oka nie dostrzeżemy kompromisów – smartfon obsługuje te same funkcje, a ekran i obudowa, podobnie jak w poprzednikach, jest 6,6-calowym panelem IPS LCD. Całość napędza procesor Unisoc T606 z dwoma rdzeniami Cortex-A75 1,6 GHz i sześcioma rdzeniami Cortex-A55 1,6 GHz. Niestety, pamięć na pliki to eMMC 5.1, znane z niezbyt dużej prędkości wczytywania treści. Aparat główny w tym urządzeniu ma 13 Mpix i przesłonę f/1.98, a przedni – 8 megapikseli. Do ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh producent dołączył 10-watową ładowarkę. Cena po premierze wyniesie 449 złotych.

Tecno Spark 20 Pro+ jest inny niż reszta serii

Najmocniejszym smartfonem w ofercie, który nieco odżegnuje się od reszty serii (i debiutuje później niż reszta) jest Tecno Spark 20 Pro+. Odżegnuje się od innych modeli chociażby inną, okrągłą wyspą aparatów oraz zagiętym ekranem. Zachowuje przy tym tę samą trwałość wyrażoną standardem IP53. Za wydajność odpowie nieco mocnijeszy niż w Spark 20 Pro procesor MediTek Helio G99 Ultimate. Ekran, choć o przekątnej 6,78 cala, jest AMOLED-em Full HD+ (2436×1080 pikseli) z odświeżaniem do 120 Hz. Czytnik linii papilarnych powędrował pod ekran. Reszta elementów mocno przypomina Tecno Spark 20 Pro. Znajdziemy tu chociażby 108-megapikselowy aparat z tyłu i 32-megapikselowe oczko z przodu. Producent nie podał ceny urządzenia ani konkretnej daty premiery.