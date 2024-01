Jest zielone światło, teraz czas na rewolucję. USA stworzą unikalny samolot X-65

DARPA chce zrewolucjonizować lotnictwo samolotem X-65

Dowiedzieliśmy się właśnie, że DARPA zatwierdziła konstrukcję X-65, a więc nowoczesnego samolotu, którego to wykonaniem zajmie się firma Aurora Flight Sciences na mocy stosownego kontraktu. Ten innowacyjny projekt wyróżnia się przede wszystkim robieniem użytku z technologii AFC (Active Flow Control), która ma zrewolucjonizować sposób sterowania samolotami. Najpierw jednak trzeba udowodnić jej sens i to właśnie będzie głównym celem X-65.

Podczas gdy tradycyjne samoloty sprowadzają swoje systemy sterowania do skomplikowanego układu ruchomych części, X-65 ma zastąpić je systemem, bazującym na strumieniach powietrza. Ten będzie nie tylko lżejszy, ale na dodatek prostszy w projektowaniu i implementacji. Przynajmniej wedle specjalistów i w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania, bo w praktyce sercem AFC będą strategiczne rozmieszczone dysze w samolocie, które będą emitować sprężone powietrze, modyfikując otaczające ciśnienie powietrza i jego przepływ, co umożliwi X-65 precyzyjne dostosowywanie swojego toru lotu.

Tak to przynajmniej ma działać w praktyce, ale jako że X-65 dopiero to potwierdzi, projekt samolotu obejmuje podwójny system sterowania, a więc ten tradycyjny i AFC. Takie hybrydowe podejście z jednej strony zapewni najwyższe bezpieczeństwo podczas fazy eksperymentalnej i ułatwi szczegółowe porównanie obu systemów. Na podstawie wyciągniętych wniosków określi się, czy tworzenie samolotów wyłącznie z AFC zwyczajnie ma sens.

Oczywiście X-65 sam w sobie również robi wrażenie, jako część programu DARPA Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE). Jego projekt obejmuje unikalny kształt diamentu, którego gwarantują mu finezyjnie ułożone skrzydła, nad którymi górują dwa stateczniki pionowe na ogonie. X-65 ma ważyć 3175 kg, jego rozpiętość skrzydeł ma sięgać 9 metrów, a całkowite usunięcie kokpitu umożliwi wyłącznie sterowanie zdalne lub autonomiczne.

W przypadku samolotu X-65 pomyślne wdrożenie technologii AFC może prowadzić do przełomowych postępów w projektowaniu samolotów. Dzięki zmniejszeniu wagi i uproszczeniu systemów sterowania, samoloty będą mogły stać się lżejsze i tym samym bardziej wydajne. Zwłaszcza że ta technologia może być nawet rozszerzona na całe samoloty, potencjalnie tworząc specjalną warstwę powietrza wokół maszyny, która znacznie zmniejsza opór.