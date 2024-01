Wojsko czeka rewolucja. W USA zakończono testy sprzętu przyszłości

Testy ARV zakończone. To dron rozwijany dla Korpusu Piechoty Morskiej USA

Firma General Dynamics Land Systems ogłosiła pomyślne zakończenie kompleksowego programu testowego swojego Zaawansowanego Pojazdu Rozpoznawczego (ARV). Ten został zaprojektowany specjalnie dla Korpusu Piechoty Morskiej USA w celu zwiększenia zdolności co do rozpoznania, nadzoru oraz pozyskiwania celów. Nie ma być jednak zupełnie nowym dodatkiem do arsenału Marines, bo w praktyce ARV mają zastąpić starzejącą się serię Lekkich Pojazdów Opancerzonych (LAV), zapewniając dostęp do nowoczesnej technologii.

W praktyce ARV jest wyposażony w zaawansowane systemy zawieszenia i potężny silnik, umożliwiający zarówno utrzymywanie tempa ruchu, jak i poruszanie się po trudnych terenach. Jego uzbrojenie może obejmować zdalne stanowiska broni i przeciwpancerne pociski kierowane wraz z zaawansowanymi zestawami czujników do precyzyjnej identyfikacji i angażowania celów, podczas gdy jego pancerz sprowadza się do modułowego systemu, gwarantującego ochronę przed różnymi zagrożeniami.

Pojazd posiada dodatkowo zaawansowane systemy czujników i komunikacji, a w tym kamery i radar do przekazywania informacji z pola bitwy w czasie rzeczywistym, choć tą przysłowiową wisienką na torcie ma być osprzęt do prowadzenia wojny elektronicznej. ARV nie jest jednak sprzętem, który “przywiązuje się” do konkretnych systemów, bo został zaprojektowany z myślą o przyszłych postępach technologicznych, a więc z naciskiem na modularność.

Po tym, jak ARV przeszedł rygorystyczne testy i demonstracje przez cały rok 2023 w różnych lokalizacjach, żołnierze USA doskonale wiedzą, czego mogą od niego oczekiwać. Zwłaszcza że faza testowania była rozległa i obejmowała przeróżne scenariusze z naciskiem na możliwości pojazdu w zakresie pływania po oceanie oraz przejścia przez strefę przyboju, adresując operacyjne wymagania w obszarach przybrzeżnych. Dodatkowo sam udział piechoty morskiej z jednostek Lekkiego Rozpoznania Opancerzonego (LAR) w fazie testów dostarczył cennych opinii, niezbędnych dla rozwoju ARV jako przełomowego sprzętu rozpoznawczego.

General Dynamics Land Systems ma na celu kontynuację partnerstwa z Korpusem Piechoty Morskiej, przyczyniając się do ewolucji zdolności rozpoznawczych. Z kolei samo pomyślne zakończenie testów Zaawansowanego Pojazdu Rozpoznawczego zapowiada nową erę w zdolnościach rozpoznawczych Korpusu Piechoty Morskiej USA, choć nie znamy żadnych szczegółów co do potencjalnej produkcji oraz samego zamówienia.