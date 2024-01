Nowy standard VESA w monitorach przewiduje dwie częstotliwości odświeżania

Co to takiego to podwójne odświeżanie?

Tak się składa, że dosłownie kilka dni temu o tym samym pisałem przy okazji premiery najnowszego monitora LG UltraGear 32GS95UE, który może pracować z rozdzielczością UHD jako urządzenie z odświeżaniem 240 Hz, ale po obniżeniu rozdzielczości do 1080p jest w stanie rozpędzić się aż do 480 Hz.

Po co takie zabiegi? Sprawa, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. Postęp w technologii konstrukcji wyświetlaczy (a szczególnie spadek cen paneli OLED) spowodował, że można bez problemu skonstruować monitor 4K/UHD, który będzie pracował z odświeżaniem 480 Hz, ale za tym wzrostem parametrów nie idzie dostępna wydajność układów GPU – nawet najpotężniejsze nie są w stanie z dostateczną prędkością generować grafiki w wymagających grach. Do tego część z nich nie obsługuje najnowszych standardów przesyłania obrazu – najmocniejsze Radeony mają już co prawda porty DisplayPort 2.0/2.1, ale GeForce RTX 40xx utknęły z wyjściami DisplayPort 1.4, które są niewystarczające dla takich monitorów.

VESA AdaptiveSync 1.1a Dual-Mode omija problem zbyt mało wydajnych GPU

Dual mode (w LG Dual-Hz) nie tyle rozwiązuje problem, ile go omija – najpotężniejsze monitory będą oferować tryb wysokiej rozdzielczości z niższym odświeżaniem, przeznaczony do użycia wszędzie tam, gdzie największe znaczenie będzie mieć jakość obrazu, oraz tryb wysokiej wydajności, w którym rozdzielczość będzie obniżona, natomiast monitor będzie oferował maksymalną płynność.

Obniżenie rozdzielczości oznaczać będzie oczywiście konieczność zaimplementowania odpowiedniej technologi skalowania obrazu w monitorze – LCD zwykle nie radzą sobie z tym najlepiej, ale to nie znaczy, że tego się nie da zrobić. Najciekawszą kwestią będzie oczywiście czy nowe wyświetlacze poradzą sobie z tym lepiej niż różnego typu techniki skalowania obrazu podczas jego renderowania w GPU, takie jak Nvidia DLSS, AMD FSR czy Intel XeSS.

Standard VESA AdaptiveSync 1.1a przewiduje odpowiednie certyfikowanie i oznakowanie monitorów Dual-Mode. W procesie badane będą zarówno częstotliwości odświeżania, jak i czasy przełączania pikseli, migotanie itp. Jednym z wymogów jest także obsługa wszystkich możliwości bez sięgania po własnościowe rozwiązania takie jak G-Sync/G-Sync Ultimate – czy oznacza to stopniowy spadek znaczenia tego rozwiązania? Czas pokaże. LG UltraGear 32GS95UE jest pierwszym i na razie jedynym urządzeniem certyfikowanym według nowych zasad, w najbliższym czasie okaże się, w którym kierunku pójdą inni producenci.