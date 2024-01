Wi-Fi 7 opisane, ustalone, przygotowane. Jeszcze w tym roku skorzystają z niego miliony urządzeń

Wi-Fi Alliance nie tylko ustaliło wszystkie parametry nowego standardu, ale również przedstawiło program jego certyfikacji wraz ze wskazówkami dla producentów, w jaki sposób poprawnie go wdrażać. Jest on pomyślany jako rozwiązanie na miarę obecnych czasów, a więc ma za zadanie zapewniać stabilną łączność w takich zastosowaniach, jak m.in. streaming materiałów w wysokiej rozdzielczości, praca zdalna, korzystanie z treningów 3D i VR oraz wielu innych.

Wi-Fi 7 – co trzeba o nim wiedzieć?

Wi-Fi 7 to powszechna nazwa dla standardu, którego pełna nazwa brzmi “Extremely High Throughput” (EHT) IEEE 802.11be”. Wi-FI Alliance poinformowało, że celem jego wdrożenia jest zapewnienie wysokiej przepustowości przy eliminacji opóźnień oraz unikaniu przeciążeń sieci bezprzewodowych. Powstał dzięki intensywnej współpracy członków organizacji, która zrzesza ponad 230 firm z całego świata. Nowym pasmem łączności – dołączającym do używanych obecnie 2,4 GHz oraz 5 GHz – jest 6 GHz, otwierający kanały komunikacyjne 320 MHz. Umożliwiają one osiągnięcie “multigigabitowych” szybkości transferu.

Co więcej – funkcja Multi-Link Operation (MLO) pozwala urządzeniom Wi-Fi na równoczesne wysyłanie i odbieranie danych z wielu źródeł przy wykorzystaniu różnych częstotliwości. Ma to pomóc w stabilności łączy, zmniejszyć opóźnienia oraz zapewnić najlepszą możliwość wydajność. Wi-Fi 7 posługuje się 4K QAM – to specjalna modulacja amplitudy, pozwalająca na podniesienie o 20% szybkości transmisji w porównaniu z 1024 QAM. Wykorzystywane jest także rozwiązanie 512 Compressed Block-ack.

Standard Wi-Fi 7 znajdzie zastosowanie wszędzie – od domowego komputera po fabryki oraz wyposażenie samochodów. Do końca tego roku ma obsługiwać go ponad 233 mln urządzeń, a do 2028 roku ich liczba podskoczy aż do 2,1 miliarda. Nie można także wykluczyć ulepszeń, jakie może otrzymać, a które jeszcze bardziej zwiększą możliwości Wi-Fi 7.