Dziwna struktura ukryta w oceanie. Znajduje się tam od milionów lat i wciąż rośnie

Szczególnie intrygujący okazuje się sposób powstania tego, co badacze określają mianem Melanezyjskiego Płaskowyżu Granicznego. Położony pod wodami Oceanu Spokojnego, utworzył się w czterech etapach. Ostatecznie doprowadziło to do narodzin struktury o powierzchni mającej setki tysięcy kilometrów kwadratowych.

Najnowsze ustalenia na temat Melanezyjskiego Płaskowyżu Granicznego został zaprezentowane na łamach Earth and Planetary Science Letters. Celem autorów przytoczonej publikacji było wyjaśnienie, jak doszło do uformowania tego imponującego obiektu. Kluczowym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz było to, że zjawiskiem napędzającym powstawanie płaskowyżu ukrytego pod Pacyfikiem była aktywność wulkaniczna.

Mówimy o strukturze zlokalizowanej w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego. O ile jednak większość takich narodzin ma nagły i dość gwałtowny charakter, tak w tym przypadku mowa o znacznie bardziej stopniowym procesie. Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, czasami geolodzy zdają sobie sprawę z faktu, iż badane przez nich struktury powstawały przez dziesiątki milionów lat. Z kolei odpowiedzialne za to zjawiska nie miały wysoce odczuwalnego wpływu na środowisko. I tak właśnie mogło być w przypadku Melanezyjskiego Płaskowyżu Granicznego.

Struktura geologiczna nazwana Melanezyjskim Płaskowyżem Granicznym zaczęła powstawać około 120 milionów lat temu

Analizy próbek, które stanowiły podstawę nowych badań, wykorzystały materiały zebrane z czterech różnych obszarów. W ten sposób autorzy uznali, iż początki narodzin tej niezwykłej struktury nastąpiły około 120 milionów lat temu. Drugi etap formowania nastąpił w okresie od 56 mln do 33,9 mln lat temu, kiedy to powstało więcej gór podwodnych i kilka wysp oceanicznych, które ostatecznie zniknęły pod wodą.

Trzecia faza formowania opisywanego płaskowyżu nastąpiła w epoce miocenu, która trwała od 23 do 5 milionów lat temu. Wtedy też powstały nowe wulkany i wyspy istniejące do czasów współczesnych. Etap numer cztery trwa z kolei do dziś i został zapoczątkowany przez cofanie płyty pacyficznej, co przełożyło się na wystąpienie kolejnych erupcji wulkanicznych. Jakie będą dalsze losy płaskowyżu z Oceanu Spokojnego? Zapewne będzie to przedmiotem dalszych badań.