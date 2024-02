AMD potwierdza – laptopowe procesory Strix Point w tym roku.

AMD ma powody do zadowolenia. Ostatnie trzy miesiące 2023 roku przyniosły jej dochód w wysokości 667 mln dolarów, co jest wzrostem o ponad 3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Całkowite przychody także są większe i wyniosły 6,168 mld dolarów. Laptopy z chipami Ryzen 8000 mogą pomóc Czerwonym w dobrych wynikach w 2024.

Strix Point – wszystkie możliwości Zen 5 oraz SI

Seria mobilnych procesorów Ryzen 8000 została oficjalnie zaprezentowana w grudniu, poszczególne jednostki można było oglądać na targach CES 2024, a od lutego laptopy mające je na pokładzie trafią do sprzedaży. Mają stać się rywalami dla 14. generacji procesorów Intel Core HX. Oczywiście będą znacznie mocniejsze w stosunku do swoich poprzedników, czyli linii Ryzen 7000, co jest naturalne przy nowych generacjach.

Dr. Lisa Su oznajmiła, że jej firma mocno uwzględniła procesory z obsługą SI w swoich planach, a Strix Point ma zapewniać jej aż trzykrotnie lepszą wydajność niż Ryzen 7040. Jest połączeniem rdzeni Zen 5 z ulepszoną grafiką RDNA oraz zaktualizowanym silnikiem SI. Wpłynie to nie tylko na możliwości sztucznej inteligencji, ale również ogólną wydajność oraz energooszczędność. Pierwsze notebooki z procesorami Strix Point mają trafić do sprzedaży “później w tym roku”.

Dr. Su dodała także, że AMD planuje stać się liderem na rynku procesorów korzystających z SI. No cóż – tu przed Strix Point ciężkie zadanie, ponieważ na rynku znajdą się korzystające z tego rozwiązania procesory Intela z rodzin Meteor Lake oraz Lunar Lake, które w benchmarkach wypadają doskonale. Czerwoni spodziewają się dużego ruchu w interesie w drugiej połowie 2024 roku, kiedy to wprowadzą rozwiązania dla klientów biznesowych.