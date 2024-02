Najnowsze Apple Watch niczym opętane przez duchy. Użytkownicy skarżą się na irytujący błąd

Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 opętane? Z zegarkami dzieje się coś dziwnego

Spór patentowy o technologię mierzenia poziomu natlenienia krwi to kwestia, o której ostatnio najczęściej mówi się w kontekście Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2. Zwłaszcza na przełomie grudnia i stycznia było wokół tego dużo szumu i chociaż teraz sprawa się nieco uspokoiła, płynnie przeszliśmy do kolejnych problemów. Tym razem tych, z którymi zmagają się użytkownicy tych zegarków i trzeba przyznać, że to dość specyficzna usterka. Chodzi bowiem o coś, co zostało nazwane „ghost touches”, stąd zresztą tytułowa wzmianka o opętaniu.

Możecie się już domyślać, jak objawia się ten błąd. Użytkownicy zauważają, że ich zegarki samoistnie uruchamiają przez takie dotknięcia różne akcje. O ile w przypadku takiej sportowej opaski ten problem nie byłby jakoś mocno dokuczliwy, o tyle w kontekście smartwatchy takich jak Apple Watch sprawa robi się dużo poważniejsza. Jak donoszą właściciele urządzeń, często dochodzi do rozpoczynania połączeń telefonicznych czy nawet uniemożliwienia wprowadzenia hasła do smartwatcha.

Pierwsze wzmianki o „ghost touches” na Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 nie są takie świeże, więc najwyższy czas, by Apple coś z tym zrobił. W dodatku warto też wspomnieć, że także w przypadku poprzednich generacji pojawiały się podobne problemy. Na razie jednak nic nie wskazuje, by obecny błąd dotyczył innych modeli niż te najnowsze.

Apple Watch Series 9

Z notatki wysłanej do autoryzowanych serwisów i udostępnionej przez serwis MacRumors wynika, że ​​Apple jest świadomy problemu i aktywnie go bada. Jeśli to prawda, to usterka musi być naprawdę powszechna. Błąd jest też na tyle dokuczliwy, że w najgorszym razie może całkowicie odciąć nas od możliwości korzystania ze smartwatcha w inny sposób niż obserwowanie informacji wyświetlanych na ekranie. Obecnie Apple doradza wymuszenie ponownego uruchomienia zegarka i instalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji, ale jest to jedynie rozwiązanie doraźne, w dodatku nie ma gwarancji, że zadziała ono u wszystkich.

Można się więc spodziewać, że kiedy gigant z Cupertino znajdzie przyczynę tych „duchowych dotknięć”, udostępni stosowną poprawkę. Jeśli sami się z nimi zmagacie, wypróbujcie najpierw wspomniane wyżej rozwiązanie lub w ostateczności zróbcie swojemu urządzeniu hard reset. Jeśli jednak i to nie zadziała, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać na oficjalne stanowisko Apple’a, a najlepiej na stosowną aktualizację.