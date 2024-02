Seria Xiaomi 14 wkrótce będzie dostępna na całym świecie. Znamy datę

Kiedy zobaczymy serię Xiaomi 14 na sklepowych półkach?

Dyrektor generalny i założyciel Xiaomi opublikował na X/Twitterze długo wyczekiwaną datę premiery swojej flagowej serii. Oba modele debiutowały pod koniec października, tuż po prezentacji najnowszego układu Snapdragon 8 Gen 3. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego i chociaż Xiaomi pominęło szczegóły co do lokalizacji i daty, można się domyśleć, że chodzi o Barcelonę tuż przed przypadającymi na 26-29 lutego targami MWC.

Zobaczymy tam dwa modele – Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro, ale na tym może się nie skończyć, a przynajmniej na to wskazują przecieki. Wedle entuzjastów marki, podczas premiery producent zaprezentuje też Xiaomi 14 Ultra. Dlaczego? Chodzi o widoczne na plakacie pierścienie, mające rzekomo nawiązywać do charakterystycznej okrągłej wyspy ultraflagowca. Mówi się o nim już od jakiegoś czasu i chociaż poprzednie generacje debiutowały raczej w połowie roku, istnieje szansa, że firma będzie chciała trochę się pospieszyć.

Xiaomi 14 Pro

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie dotychczasowe przecieki, to może być naprawdę gorące wydarzenie. Seria Xiaomi 14, choć wyczekiwana, nie jest najbardziej ekscytująca. Ogrom uwagi zbierze z pewnością model Ultra, a może też dwa składaki. Tak, o tym też wspominają doniesienia. Wedle nich producent pokaże nam kolejną generację Mix Fold oraz pierwszy model z klapką – Mix Flip. Będzie to jednocześnie pierwszy raz, kiedy składane smartfony Xiaomi pojawią się poza Chinami.

Co oferuje seria Xiaomi 14?

Na razie jednak lepiej skupić się na tym, co pewne, a więc na Xiaomi 14. Oba modele nie mają przed nami żadnych tajemnic. Dostajemy tutaj zestaw trzech sensorów – główny 50 Mpix, ultarszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw. Ta konfiguracja jest wspólna dla obu modeli, ale ten Pro dostał jeszcze niestandardowy obiektyw, który daje ogromne możliwości. Z przodu w obu urządzeniach mamy do dyspozycji 32-megapikselową kamerkę do selfie.

Xiaomi 14

W kwestii ekranów Xiaomi postawiło na panele OLED LTPO o częstotliwości odświeżania do 120 Hz i maksymalnej jasności 3000 nitów. Xiaomi 14 ma do zaoferowania kompaktowy, płaski wyświetlacz o przekątnej 6,36” i rozdzielczości 1,5 K, tymczasem na pokładzie Xiaomi 14 Pro dostajemy znacznie większy, bo 6,73-calowy ekran o rozdzielczości 2 K. Warto jeszcze wspomnieć o zasilaniu – model Pro dostał 880 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 120 W i bezprzewodowym 50 W. Xiaomi 14 zasilany jest przez ogniwo 4610 mAh, które obsługuje ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 50 W. Sercem serii jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i do 1TB pamięci masowej w modelu Pro oraz maksymalnie 12 GB RAM w podstawowym Xiaomi 14.