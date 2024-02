Chińska sztuczna inteligencja zdeklasowała konkurencję. Oto aspekty, którymi się wyróżnia

Chodzi o zestawienie tzw. dużych modeli językowych. Chiński kandydat, stworzony przez firmę iFlytek, został porównany z GPT-4 Turbo OpenAI i okazał się górą w zakresie możliwości językowych oraz działań z matematyki i kodowania. Pod kilkoma innymi względami zajął natomiast drugie miejsce, wyprzedzając inne konkurencyjne rozwiązania.

Wśród zadań, do jakich można oddelegować Spark v3.5 znalazło się na przykład syntetyzowanie ludzkiej mowy, dzięki czemu możliwe jest odtwarzanie zróżnicowanych tonów czy emocji. To istotny krok w kontekście upodabniania sztucznej inteligencji do człowieka.

Warto jednocześnie podkreślić, że do wyników testów trzeba podchodzić z dystansem. To za sprawą braku ustandaryzowanych narzędzi, które pozwalałyby na miarodajną ocenę możliwości dużych modeli językowych. Innymi słowy, firmy wykonujące takie porównania często korzystają z zupełnie innych kryteriów porównawczych, co może nieco zaburzyć ostateczne rezultaty.

Sztuczna inteligencja napędza chińskie narzędzie Spark v3.5. Niedawno jego możliwości zostały porównane między innymi z GPT-4 Turbo OpenAI

Z drugiej strony, nie można udawać, że chińskie firmy pozostają w tyle i nie liczą się w wyścigu związanych z projektowaniem coraz bardziej zaawansowanych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Co wiemy na temat Spark v.3.5? Z przekazanych informacji wynika, jakoby model od iFlytek był w stanie syntetyzować mowę, by przekazać różne emocje, tony i wzorce mowy. Wyróżnia się też wysoką skutecznością w odróżnianiu głosu w 37 językach.

Co ciekawe, firma iFlytek podjęła decyzję o integracji platformy Spark z inteligentnymi urządzeniami, tablicami szkolnymi i tabletami. Celem takiego rozwiązania było zwiększenie popularności opisywanego narzędzia. Jednym z zadań, w których Spark v3.5 wyprzedził GPT-4 Turbo było inteligentne przetwarzanie różnych typów danych wejściowych i generowanie odpowiednich danych wyjściowych. Postępy Chińczyków mogą robić wrażenie, choć wielką niewiadomą pozostaje to, kto wygra prowadzony wyścig.