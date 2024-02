Chiny pokazały przepis na morską dominację. Oto dron nawodny Thunderer A2000

Thunderer A2000 ma wystawie WDS 2024 potwierdza, że Chiny widzą w dronach przyszłość

Drony zrewolucjonizowały domenę powietrzną na praktycznie każdym pułapie i w każdym zastosowaniu, więc zapewne to samo czeka domenę wodną, gdzie bezzałogowce będą na wagę złota. Chiny ewidentnie zdają sobie z tego sprawę i w dążeniu do swojej morskiej supremacji planują rozpoczęcie produkcji i wdrożenie na służbę bojowego drona nawodnego Thunderer A2000. Droga do tego jest jeszcze długa, bo dopiero niedawno firma China State Shipbuilding Corporation (CSSC) zaprezentowała ten innowacyjny bezzałogowy statek powierzchniowy (USV) światu.

Thunderer A2000 to średniej wielkości dron nawodny o konstrukcji trimaranu z cechami stealth, który został zaprojektowany, aby zwiększyć możliwości morskie na wodach przybrzeżnych. Wedle aktualnych projektów ma on mierzyć 45 metrów długości, wypierać 280 ton i pływać z wykorzystaniem podwójnych silników wysokoprężnych, rozkręcających łącznie dwie śruby i rozpędzając go do 65 km/h. Jego najważniejsze elementy sprowadzają się jednak do systemów bojowych.

Dron nawodny Thunderer A2000 ma wykorzystywać radar typu AESA do obserwacji powierzchni i powietrza, a do tego zwalczać cele powietrzne swoim 8-komorowym pionowym systemem wyrzutni (VLS) do wystrzeliwania krótkiego i średniego zasięgu rakiet przeciwlotniczych. Ten 8-komorowy system jest uzupełniany przez 24-komorowe wyrzutnie umieszczone po obu stronach burtowych i sterburtowych, które są odpowiedzialne za wystrzeliwanie pocisków kierowanych. Jego system kontroli sprowadza się do łączności satelitarnej z lądową stacją, gdzie przesiadują operatorzy, a dodatkowe cechy sprowadzają się m.in. do możliwości przyjęcia na pokład dronów z możliwością lądowania i startu w pionie.

Aktualnie Chiny nie chcą zdradzać wszystkich szczegółów technicznych Thunderer A2000, powołując się na aktualny etap rozwoju koncepcji do finalnej wersji produkcyjnej. Firma CSSC postrzega jednak tego drona jako kluczowy element do realizacji misji w wodach przybrzeżnych, który jest zdolny do prowadzenia działań rozpoznawczych i obserwacyjnych w czasie pokoju oraz płynnego przejścia do operacji wojennych w razie konfliktu.