Chiny chcą zmienić wojnę w mieście nowoczesną technologią

Chiny stawiają na roboty!

Prowadzenie wojny w miastach jest szczególnie trudne z kilku powodów, ale przede wszystkim przez to, że takie obszary charakteryzują się wysoką gęstością zabudowy, wąskimi ulicami, systemami podziemnymi i wieloma poziomami. Ta złożoność zapewnia liczne miejsca ukrycia i punkty zasadzek dla obu stron, co znacząco utrudnia zabezpieczanie obszarów i zwiększa ryzyko niespodziewanych ataków. Jednocześnie nie są to zwykle puste przestrzenie, bo miasta są często zamieszkałe przez cywilów, co może doprowadzać do pomyłek i uniemożliwiać przeprowadzania bardziej ryzykownych akcji.

A Chinese UCGV pic.twitter.com/Wa4we7Dj7G — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) January 13, 2024

Gdyby tego było mało, miejskie wojny wiążą się najczęściej z potyczkami realizowanymi w bliskim kontakcie, co jest bardziej chaotyczne i nieprzewidywalne względem walki na otwartym terenie. Dodajmy do tego problemy z logistyką, trudności komunikacyjne czy rosnący z dnia na dzień stres z powodu ciągłego wrażenia, że za rogiem czai się wróg i tak oto otrzymamy mieszankę, obok której nie da się przejść obojętnie.

Ze względu na te wyzwania, miejska wojna wymaga starannego planowania, specjalistycznego szkolenia i wyposażenia oraz wysokiego poziomu koordynacji między jednostkami wojskowymi. Chiny chcą dołożyć do tego wykorzystanie zaawansowanej technologii w postaci zautomatyzowanego w pewnym stopniu robota na gąsienicach, który to jest uzbrojony w karabin szturmowy QBZ-95 typu bullpup.

Sam design zaprezentowanego przez Chiny robota jest znajomy (ot kolejny lądowy bezzałogowiec), a do tego sprawia przyzwoite wrażenie. Z jednej strony jego gąsienice umożliwiają mu pokonywanie różnych przeszkód, a z drugiej zastosowany zestaw zaawansowanych czujników jest w stanie zapewnić mu pogląd na pole bitwy nawet przy niesprzyjających warunkach.

Sam robot doczekał się specjalnej sesji zdjęciowej, w której to towarzyszy oddziałowi piechoty w przedzieraniu się przez zabudowania, ale nie wiemy, czy jest on już teraz wykorzystywany na służbie, czy dopiero znajduje się w fazie rozwojowej. Pewne jest jednak to, że bez względu na faktyczny stan tego robota w kwestii produkcji oraz aktywności bojowej, Chiny z całą pewnością dostrzegają w platformach tego typu potencjał, obok którego nie można przejść obojętnie w dążeniu do wojskowej supremacji.

Dlatego właśnie nawet sama prezentacja miejskiego robota bojowego przez Chiny stanowi potwierdzenie, że na naszych oczach technologia wojskowa wręcz ewoluuje. W miarę jak narody na całym świecie kontynuują rozwój swoich zdolności militarnych, integracja robotyki i sztucznej inteligencji w działaniach wojennych staje się coraz bardziej widoczna, a działania Chin w tym obszarze pokazują gotowość do przyjęcia tych zaawansowanych technologii wraz z przygotowaniem się na złożoności przyszłych scenariuszy bojowych.