Estonia pokazuje, jak walczyć o swoje wybrzeże. Ma już broń Blue Spear

Przeciwokrętowe pociski Blue Spear zawalczą o estońskie wybrzeże

Wprowadzenie do użytku systemu rakietowego Blue Spear znacznie wzmacnia obronę wybrzeża Estonii, zwiększając jej zdolność do odstraszania potencjalnych agresorów na Bałtyku. Integracja tego systemu z innymi elementami estońskiej strategii morskiej, sprowadzającymi się do min oraz zaawansowanych systemów wykrywających zagrożenia, znacząco poprawiła zdolność Estonii do kontrolowania kluczowych szlaków morskich i ochrony swoich interesów morskich. Zwłaszcza że Blue Spear to nie byle jaki przeciwokrętowy system, a na wskroś nowoczesna broń.

Czytaj też: Ukraina sklonowała rosyjską superbroń. Jej wdrożenie poruszy ciągle niepewną szalę zwycięstwa

Zacznijmy od tego, że Blue Spear może zwalczać cele odległe od 290 kilometrów, a podczas lotu rozpędzać się do prędkości 0,9 Mach, czyli 1073 km/h. Nie są to więc rewolucyjne wartości, bo dziś pociski pokroju BrahMos, YJ-12, Cyrkon rozwijają prędkości rzędu kolejno 2,8 Mach, 4 Mach i 8 Mach, a te pokroju LRASM czy YJ-18 mogą uderzać w cele oddalone o ponad 500 km, ale jak na bałtyckie potrzeby, tego typu liczby nie są złe. Zwłaszcza że Blue Spear wyróżnia się projektem stealth, wysoką manewrowością oraz zdolnościami do odróżniania różnych celów i środków przeciwdziałania, co jest szczególnie ważne w zatłoczonych środowiskach morskich Bałtyku.

Czytaj też: Broń energetyczna weszła na nowy poziom. Chiny pochwaliły się swoim arcydziełem

Wspomniana precyzja wynikająca z aktywnego radarowego seekera, GPS i nawigacji inercyjnej minimalizuje ryzyko szkód ubocznych i zapewnia, że Estonia może bronić swoich interesów, jednocześnie utrzymując bezpieczny przepływ dla cywilnych statków. Kiedy już pocisk trafi w cel, do gry wchodzi jego 150-kg głowica bojowa, która ma wyrządzać znaczne szkody zarówno celom morskim, jak i przybrzeżnym. Wszystko to sprawia, że choć poddźwiękowa prędkość Blue Spear może wydawać się mniej imponująca w porównaniu z rakietami naddźwiękowymi lub hipersonicznymi, to właśnie jego zaawansowane systemy naprowadzania i wszechstronna głowica bojowa czynią go potężnym dodatkiem do arsenału Estonii.

Czytaj też: Bronie na sterydach. Żołnierze wojska USA będą jeszcze skuteczniejsi w eliminowaniu wrogów

To wszystko sprawia, że system rakietowy Blue Spear stanowi znaczący postęp w zdolnościach obronnych Estonii w środowisku morskim. W miarę kontynuowania przez Estonię modernizacji swoich sił obronnych, ten właśnie nowy system będzie odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa na coraz ważniejszym obszarze, którym staje się Morze Bałtyckie.