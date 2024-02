Bronie na sterydach. Żołnierze wojska USA będą jeszcze skuteczniejsi w eliminowaniu wrogów

Celowniki ThermoSight HISS-HD odmienią możliwości żołnierzy bojowe USA

W ciągle zmieniającym się krajobrazie współczesnego uzbrojenia, to precyzja i skrytość są najważniejsze. Armia USA i jednostki operacji specjalnych są od dłuższego czasu na czele w doskonaleniu możliwości strzelców wyborowych, karabinów i karabinów maszynowych. Ostatnie innowacje w amerykańskim wojsku są jednak przełomowe, a to dzięki wprowadzeniu celownika znanego jako ThermoSight HISS-HD. Ten osprzęt opracowany przez pionierów branży stanowi monumentalny krok naprzód w sektorze celowników broni. Wykorzystuje zaawansowany termiczny procesor wysokiej rozdzielczości, umożliwiający strzelcom wizualizację sygnatury cieplnej pocisków w locie. Zapewnia więc zdolność zupełnie niedostępną dla innych celowników, co obiecuje zrewolucjonizować precyzję przede wszystkim strzelców wyborowych oraz tych, którzy obsługują karabiny maszynowe.

Czułość celownika jest taka, że pozwala strzelcom obserwować ich pociski w locie, umożliwiając im dokonywanie korekt w czasie rzeczywistym. Jest to kluczowe przy angażowaniu celów na długich dystansach, gdzie pierwszy strzał może nie zawsze trafić w cel – powiedział Zach Fuller, starszy menedżer ds. celowników broni w Teledyne FLIR.

Zdolność ThermoSight HISS-HD do śledzenia trajektorii i wpływu pocisków bez potrzeby stosowania pocisków śledzących zwiększa przede wszystkim dokładność prowadzonego ognia. Pozwala to na szybkie pozyskiwanie celów i angażowanie z wielu kątów, znacznie zwiększając efektywność skoordynowanych ataków. Badania i rozwój Teledyne-FLIR zaowocowały celownikiem, który nie tylko oferuje niezrównaną czułość termiczną, ale także posiada średniofalowy imager z kriogenicznie chłodzoną płaszczyzną ogniskową. Technologia ta zapewnia stałe pole widzenia o kącie 4 stopni z zautomatyzowaną regulacją ostrości, co pozwala na precyzyjne dostosowania aktualnego pola widzenia. Został już zresztą z powodzeniem przetestowany na broni wysokiego kalibru, a w tym na karabinach maszynowych Sig Sauer .338N i karabinach snajperskich.

Jedną z najważniejszych zalet ThermoSight HISS-HD jest jego zdolność do identyfikacji celów ludzkich na odległość do 2200 metrów, w dowolnych warunkach, bez konieczności zdradzania pozycji strzelca za pomocą widocznych śladów. Ta zdolność rozwiązuje krytyczną lukę w operacjach nocnych, gdzie tradycyjne metody pozyskiwania i korygowania celów są niepraktyczne. Sama konstrukcja celownika obejmuje interfejs ze standardowymi balistycznymi urządzeniami obliczeniowymi i dalmierzami laserowymi. Może być również obsługiwany za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania.

To wszystko sprawia, że pojawienie się celowników ThermoSight HISS-HD w wojsku USA ma na celu przedefiniowanie koncepcji działania żołnierzy. Taki osprzęt umożliwia bardziej rozproszone formacje przy zachowaniu śmiercionośnej precyzji, pozwalając na wiele kątów i pozycji, z których można zaatakować pojedynczy cel. Nie tylko zwiększa to skuteczność jednostek, ale także wprowadza nowy poziom utrzymywania bezpiecznych pozycji w walce, ponieważ pociski mogą być kierowane i śledzone bez potrzeby stosowania specjalnej amunicji, która to umożliwia, zachowując w ten sposób element zaskoczenia i zmniejszając ryzyko przeciwdziałania wykryciu.