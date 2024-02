Test obudowy FSP CUT593P

Co otrzymujemy wraz z FSP CUT593P?

W zestawie mamy śrubki, opaski na rzepy, speaker, dwie gumowe przelotki oraz wymienny przedni panel. Przelotki możecie wsadzić w otwory po prawej strony od płyty. Dodatkowy przedni panel dostępny jest tylko przy obudowie z dopiskiem P na końcu. Domyślnie zamontowany jest panel plastikowy, który daje najlepszy przepływ powietrza. Dodatkowy jest metalowy i powinien lepiej wyglądać. Plus też za opaski na rzepy, chociaż szkoda, że nie ma dołączonej wydrukowanej instrukcji.

Wygląd zewnętrzny FSP CUT593P

Obudowa ma wymiary 500 x 230 x 544 mm. Zmieścicie w niej płyty ATX, micro ATX i mini ITX. Skrzynka dostępna jest jeszcze w wersji czarnej, w wersji z dopiskiem A na końcu oraz bez żadnej literki. Różnicą się one dodatkami (tak jak wspomniałem, drugi przedni panel jest tylko w wersji P) czy brakiem podświetlanych wentylatorów w wersji bez literki.

Przedni panel mocowany jest na magnesy, co ułatwia jego zdjęcie. Pod panelem plastikowym mamy filtr, pod metalowym już nie. Natomiast jeszcze jeden filtr znajduje się za wentylatorami – można go łatwo zdjąć od wnętrza obudowy. Przy panelu plastikowym lepiej go zdjąć – tutaj dwa filtry są naprawdę niepotrzebne. Ten za wentylatorami przyda się w przypadku panelu metalowego, który nie ma sam w sobie żadnego filtra.

Z przodu mamy miejsce na trzy 120/140 mm i trzy większe są zamontowane. Ich maksymalna prędkość to ok. 900 RPM wg wskazań płyty głównej. Wychodzą z nich dwa kable – ARG i 3-pin ze złączami męskimi i żeńskimi. Obudowa nie ma kontrolera i musicie mieć płytę główną, która pozwala na sterowanie podświetleniem ARGB. Również same wentylatory muszą zostać podpięte bezpośrednio pod płytę główną. Ze względu na obecność złączy męskich i żeńskich złącza ARG i 3-pin mogą zostać spięte i podpięte jednym.

Górny panel przykręcany jest na jedną szybkośrubkę, więc również można go łatwo zdjąć. Pod nim jest filtr przeciwkurzowy (przymocowany do panelu) oraz miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Blisko przodu jest panel wejścia/wyjścia z dwoma złączami USB 3.0, jednym USB-C, wejściem na mikrofon i wyjściem na słuchawki. Producent umieścił też przyciski startu i restartu. Wszystkie złącza mają gumowe zaślepki, więc jeśli ich nie używacie to łatwo zabezpieczycie je przed kurzem.

Oba boczne panele to szkło hartowane. Zamocowane są one na zawiasach i z boku wystaje kawałek materiału z logiem FSP, dzięki któremu łatwo możecie je otworzyć. Panele można też zdjąć, co przyda się w trakcie montażu. Po zamknięciu przytrzymują je magnesy. Zazwyczaj szkło z prawej strony niekoniecznie jest dobrym pomysłem, bo widać całe okablowanie i musicie się przyłożyć, aby to dobrze wyglądało. FSP rozwiązało ten problem montując przedłużacze ATX i EPS oraz dając metalową zasłonkę na zasilacz, co naprawdę dobrze wygląda. Ale o tym rozwiązaniu trochę później.

FSP CUT593P stoi na dwóch podłużnych gumowych nóżkach i nie ślizga się po panelach. Na spodzie mamy otwory wentylacyjne, a filtr przeciwkurzowy wyjmowany jest od tyłu. Nie będzie tutaj żadnych problemów z jego regularnym czyszczeniem.

Tył mamy standardowy. Jest miejsce na zasilacz, 7 zaślepek PCI mocowanych na śrubki oraz 140 mm wentylator, model ten sam co z przodu.

Czytaj też: Test obudowy be quiet! Shadow Base 800 FX

Wygląd wewnętrzny FSP CUT593P

System zarządzania okablowaniem jest z pewnością ciekawy. Z każdej strony płyty głównej mamy otwory, którymi możemy przeciągnąć okablowanie. Do tych po prawej możecie dać gumowe przelotki. Najciekawiej jest jednak z tyłu. Mamy tutaj dwa kable – ATX 24-pin i 2x 8-pin. Są one już poprowadzone i doprowadzone do odpowiednich miejsc. Wygląda to świetnie od prawej strony i powinno przyspieszać montaż komputera. Szkoda jednak, że jeden z 8-pin nie jest 4+4-pin, co mogło by się przydać w przypadku niektórych zestawów. Kable przymocowane są do metalowej zaślepki, którą również możecie zdjąć (mocowana jest na magnes) pod nią można przeciągnąć pozostałe okablowanie, takie jak kable USB. Dzięki temu wszystko pozostanie ładnie ukryte.

Problem jest jednak jeden – jeśli wykorzystacie dołączone przedłużacza (a to jedyna sensowna opcja w tej obudowie) to kable od zasilacza, które zazwyczaj są dosyć długie, trzeba gdzieś schować. Tak samo trzeba gdzieś schować pełną choinkę złączy od wentylatorów. Tutaj przy zamontowanym koszyku na dyski nie ma praktycznie na to miejsca. Schowanie kabli jest naprawdę ciężkie w szczególności, że metalowa zasłonka na spodzie obudowy jest tez na magnes – jeśli coś będzie ją wypychało od środka, to ona się nie zamknie, magnesy średnio trzymają. Podobnie problem będzie z kablem 12VHPWR, który powinien iść prosto od samego zasilacza. Tutaj sugerowałbym od razu zdemontować koszyk na dyski i tym samym zrobić sobie znacznie więcej miejsca.

FSP CUT593P ma piwnicę, która ma wycięcie z przodu na chłodnicę oraz wycięcia na kable do płyty głównej. Na niej znajduje się też jedno miejsce montażowe dla dysków 3,5/2,5 cala. Z tyłu jest jeszcze jedno miejsce na dysk 2,5 cala, są one również po prawej od płyty głównej, mamy też koszyk na dyski, gdzie zmieszczą się dyski 3,5 cala i 2,5/3,5 cala. Łącznie zmieścicie więc 3 dyski 3,5 cala i trzy 2,5 cala, lub 5x 2,5 cala + 1x 3,5 cala. W piwnicy jest miejsce na zasilacz o długości do 170 mm. Stawiany jest on na antywibracyjnych nóżkach.

Obudowa ma miejsce na karty graficzne o długości do 400 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 175 mm. Bez problemów więc wejdą największe podzespoły na rynku. Z przodu i na górze zmieścicie też chłodnicę maksymalnie 280/360 mm. Jeśli więc budujecie zestaw z AiO to spokojnie możecie postawić na chłodnicę 360 mm.

Montaż podzespołów w FSP CUT593P

Montaż podzespołów jest bardzo typowy i ułatwiony przez przeciągnięte kable ATX i EPS. Tutaj przy montażu płyty, karty, chłodzenia itp. nie powinno być żadnych problemów. Jedynie pozostaje sprawa ze zmieszczeniem kablowania od zasilacza (kabli ATX i EPS idących do przedłużaczy) oraz choinek ze złączami od wentylatorów. Miejsca jest dosyć mało i jeśli nie korzystacie z dysków 3,5 cala to od razu zdemontujcie koszyk – będzie znacznie prościej. Kable od złączy USB możecie prosto ukryć pod tylną metalową zaślepką, a wszystkie kable od zasilacza i wiązki z wentylatorów możecie też ukryć pod kolejną zaślepką zasłaniającą spód. Jeśli uporacie się ze zmieszczeniem kabli to wszystko pójdzie naprawdę gładko.

Całość po złożeniu wygląda świetnie. Wentylatory ARGB rozświetlają całość i naprawdę mogą się podobać zarówno w połączeniu z przednim panelem plastikowym jak i metalowym. Przez lewe okno dokładnie widać wnętrze, więc po połączeniu z podzespołami z podświetleniem i najlepiej w kolorze obudowy, komputer będzie świetnie z tej strony wyglądał. Mamy też okno z prawej strony i przy odpowiednim przeciągnięciu kabli tutaj będziecie widzieć tylko ATX i EPS znakomicie fabrycznie poprowadzone. FSP CUT593P potrafi więc zrobić wrażenie.

Zebrane najważniejsze parametry

Wymiary: 500 x 230 x 544 mm

Waga: b.d.

Obsługiwane płyty: ATX, micro ATX, mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 1x 3,5 cala, 2x 3,5/2,5 cala i 3x 2,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 175 mm

Maksymalna długość zasilacza: 170 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 7x 120 mm lub 6x 140 mm

Dołączone wentylatory: 4x 140 mm ARGB

Miejsca na chłodnicę: przód: do 280/360 mm, góra do 280/360 mm

Złącza na przednim panelu: 2x USB 3.0, 1x USB Type-C Gen2, wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon,

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy FSP CUT593P

Obidowa ma dosyć wolnej wentylatory 140 mm co widać po wynikach. Obudowa plasuje się w środku wykresów przy panelu plastikowym. Nie są to złe wyniki, ale też nie bardzo dobre. Po prostu skrzynka pod tym względem jest przeciętna. Po zmianie przedniego panelu na metalowy temperatury rosną o ok. 1°C, co nie jest dużą różnicą. Jeśli więc podoba Wam się ten panel to spokojnie możecie go montować.

Wolniejsze wentylatory sprawiają, że jest naprawdę cicho i przy maksymalnych obrotach głośność nie powinna Wam przeszkadzać.

Czytaj też: Test obudowy FSP CUT592

Test FSP CUT593P – podsumowanie

FSP CUT593P znalazłem w sprzedaży za ok. 599 zł. W tej cenie jest to na pewno bardzo fajna propozycja, której zakup warto rozważyć. Przede wszystkim ona świetnie wygląda. Mamy podświetlenie ARGB wentylatorów, obie boczne szkła hartowane, a z prawej strony świetnie poprowadzone przedłużacze ATX i 2x EPS 8-pin (szkoda, że jeden z nich to nie 4+4-pin). Po dobraniu białych podzespołów wraz z podświetleniem cały komputer naprawdę będzie świetnie się prezentował. Dodatkowo całość jest bardzo dobrze wykonana i spasowana. Tutaj też ciężko o coś się przyczepić, może jedynie o to, że część magnesów mogła by być mocniejsza.

Pojemność to kolejny plus. Macie miejsce na górze na AiO 360. Spokojnie też zmieścicie sporej wielkości chłodzenia powietrzem czy długie karty graficzne. Mamy też trochę miejsca na dyski 2,5 cala i 3,5 cala. Sam montaż jest dosyć prosty i jedyne do co może sprawić mały problem to zmieszczenie w piwnicy kabli od zasilacza (mamy przedłużacze ATX i EPS, więc same kable od zasilacza trzeba gdzieś zmieścić) oraz całej choinki złączy od wentylatorów. Tutaj polecam zdemontować koszyk na dyski i tym samym stworzyć sobie więcej przestrzeni. FSP CUT593P ma filtry przeciwkurzowe z każdej strony i są one dosyć proste w wyjęciu i wyczyszczeniu. Plus też za wymienny przedni panel – mamy do dyspozycji plastikowy zapewniający lepszy przepływ powietrza i metalowy, który lepiej wygląda. W testach różnica między nimi to ok. 1°C na wszystkich częściach, więc nie jest spora. Przedni panel mocowany jest też na magnesy, więc łatwo zawsze można go podmienić.

Obudowa ma fabrycznie preinstalowane cztery 140 mm wentylatory, które nie są zbyt szybkie. Plus za cichą pracę, która kompletnie nie powinna przeszkadzać, ale same temperatury są przeciętne. Tutaj wolałbym, żeby były szybsze albo wydajniejsze wentylatory. Przydała by się też wtyczka 4-pin PWM zamiast 3-pin. Pod względem temperatur nie jest więc bardzo źle, ale też nie jest bardzo dobrze. Dodatkowo, tak jak wspominałem, możecie zobaczyć na wykresach różnice pomiędzy oboma przednimi panelami – wynosi ona ok. 1°C przy temperaturach każdego z podzespołów.

FSP CUT593P w tej cenie jest konstrukcją wartą polecenia. Jeśli podoba Wam się ta konstrukcja, w szczególności rozwiązanie z prawym szkłem i fabrycznie zamontowanymi przedłużaczami, planujecie też biały zestaw ze sporą ilością ARGB, to zdecydowanie warto zainwestować w tą konstrukcję.