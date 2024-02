Honor Magic 6 Pro robi magiczne sztuczki z samochodem. Sami musicie to zobaczyć, żeby uwierzyć

Mobile World Congress 2024 w Barcelonie zbliża się wielkimi krokami, a wraz z imprezą premiery nowych produktów, wśród których znajdzie się również Honor Magic 6 Pro. W ramach współpracy z marką Autocar udało się stworzyć demo jednego z rozwiązań, bazującego na śledzeniu przez czujniki w smartfonie ruchów oczu użytkownika. Brzmi intrygująco? Wyobraźcie sobie możliwość sterowania urządzeniem bez konieczności dotykania urządzenia. Coś podobnego widzieliśmy już co prawda w przypadku okularów Apple Vision Pro, ale to jednak kategoria produktów, na które stać na razie wybrańców.

Honor Magic 6 Pro i oczy użytkownika w akcji

Tymczasem na poniższym wideo możemy zobaczyć, jak Honor Magic 6 Pro wykorzystujący rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji zaprzęga wbudowane w telefon czujniki monitorujące ruch gałek ocznych użytkownika do… zdalnego sterowania samochodem? Wystarczy spojrzeć na ekran telefonu, a po chwili pojazd przemieszcza się do przodu albo do tyłu. Oczywiście do testu wykorzystano specjalnie zmodyfikowaną wersję auta (miał zamontowane specjalne serwomechanizmy i silniki sterujące pedałami) oraz autorską aplikację na samym telefonie. Nie oczekujcie możliwości magicznego zdalnego parkowania dowolnego samochodu po zakupie tego smartfonu. To po prostu demo technologii.

Widać, że nie da się tego skutecznie używać w tym konkretnym przypadku, chociażby ze względu na dość duże opóźnienie. Daje nam to jednak pojęcie o tym, czego możemy oczekiwać w temacie sterowania smartfonem za pomocą ruchów gałek ocznych. Osobiście nie mam jeszcze wyrobionego zdania w tej sprawie – nadal nie widzę problemu w używaniu tego sprzętu własnymi dłońmi, ale wyobrażam sobie kilka scenariuszy, w których takie rozwiązanie mogłoby się okazać przydatne. Tak czy siak, Honor Magic 6 Pro zapowiada się na prawdziwą ofensywę AI w smartfonach.

Czytaj też: Honor zabezpiecza się przed usunięciem z Europy. Nie chce iść w ślady Oppo i vivo

Oczywiście Honor Magic 6 Pro nie jest do końca nowym telefonem, bo już w zeszłym miesiącu został zaprezentowany ekskluzywnie w Chinach. W Barcelonie podczas targów MWC odbędzie się jednak jego globalna premiera, a zatem sprzęt trafi również do innych krajów. Trzeba przyznać, że sama marka w Polsce nie cieszy się szczególnie dużą popularnością i nie jest jakoś szczególnie widoczna pod względem reklamowym. Być może nowa generacja urządzeń jakie producent zamierza pokazać na Mobile World Congress stworzy podwaliny pod bardziej aktywną ekspansję. Duopol Apple i Samsunga na naszym lokalnym podwórku w połączeniu ze zniknięciem z rynku Oppo i vivo daje nieco miejsca na ugryzienie większego kawałka tortu dla siebie. Jeśli tylko nie przesadzą z cenami, to kto wie. Sam lata temu używałem smartfonów marki Honor i z tego co pamiętam, jakoś mocno nie narzekałem.