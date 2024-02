Pożegnalne zdjęcie helikoptera Ingenuity

Do widzenia, Ingenuity

Zespół odpowiedzialny za misję sądzi, że przyczyną problemów helikoptera było niedostosowanie układów nawigacyjnych do właściwości terenu, pozbawionego wyraźnych punktów nawigacyjnych. Jakakolwiek byłaby jednak przyczyna, pewne jest jedno: Ingenuity zostanie tam, gdzie jest. Miejsce ostatniego lądowania zostało nazwane „Valinor Hills”, czyli wzgórza Valinoru, wymyślonej przez J.R.R. Tolkiena mitycznej krainy, w której żyją Valarowie, Maiarowie i Elfy, które odeszły ze Śródziemia. Co jak co, ale Ingenuity zasłużył na odpoczynek w krainie szczęśliwości, prawda?

Panorama wykonana kamerą Mastcam-Z

Miejsce ostatniego lądowania helikoptera Ingeunity pozostawało poza zasięgiem bezpośredniej widoczności łazika Perseverance i nieco czasu zajęła podróż w miejsce, z którego można było je udokumentować. 4 lutego Perseverance wykonał kamerą Mastcam-Z z odległości około 450 metrów od Ingenuity serię 6 zdjęć, które zostały złożone w mozaikę i poddane obróbce, mającej na celu uwydatnienie subtelnych różnic kolorów i detali obrazu.

Wycinek centralnej części zdjęcia, w centrum widoczny helikopter Ingenuity

Ocena osiągnięć Ingenuity zapewne jeszcze potrwa, lecz zgromadzony materiał zdjęciowy trudno nazwać inaczej, niż jako niezwykły. Helikopter doskonale się sprawdził także jako zwiadowca dla Perseverance – całkiem nieźle, jak na aparat, który miał funkcjonować przez 30 dni. Doświadczenia zgromadzone podczas misji spowodowały, że NASA planuje kolejne misje aparatów latających w atmosferze Marsa o znacznie większym stopniu komplikacji i możliwościach.