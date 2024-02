Intel ogłasza produkcję dla “ery SI”. Wyprodukuje specjalny chip dla Microsoftu

Giganci rynku nawiązują współpracę, która ma zmienić praktycznie wszystko – od możliwości dawanych przez SI zaczynając, na rozwoju komputerów osobistych i centrów danych kończąc. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień, a plany zarówno produkcji, jak i wdrażania nowych układów, pomyślane są na kolejne lata. I już sporo o nich wiemy.

Intel z Microsoftem rozpędzą rynek SI

W oficjalnym oświadczeniu Intela czytamy, że Intel Foundry ma stać się odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na układy, które sprostają wymogom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji i pozwolą na liderowanie firmy w drugiej połowie dekady. Zadeklarowano od razu wsparcie dla ekosystemów partnerów biznesowych – jak Synopsys, Cadence, Siemens and Ansys – którzy dostarczą w zamian rozwiązania umożliwiające rozwój procesu Intel 18A.

Pierwszym klientem Intel Foundry stał się Microsoft, który chce wykorzystać Intel 18A do stworzenia swojego własnego układu. Satya Nadella oficjalnie potwierdził to podczas konferencji Intel Foundry Direct Connect. Powiedział między innymi, że “jesteśmy w trakcie procesu przekształcania platformy, która fundamentalnie zmieni produktywność dla każdej firmy i całego biznesu. Aby osiągnąć założony cel, musimy mieć pewne źródło najbardziej zaawansowanych, wysokowydajnych oraz najlepszej jakości półprzewodników. Dlatego jesteśmy bardzo podekscytowani nawiązaniem współpracy z Intel Foundry i możliwością wykorzystania do produkcji odpowiednich układów procesu 18A”.

Zaprezentowana mapa rozwoju pokazuje nam, że jeszcze w tym roku zostanie wdrożony nie tylko Intel 18A, ale również 20A a także Intel 3-T. Do 2027 mają pojawić się następcy tych procesów – Intel 18 A-P, Intel 3-E, Intel 3-PT oraz UMC12. Pat Gelsinger, szef Intela, podsumował: “Sztuczna inteligencja zmienia świat oraz sposób, w jaki myślimy o technologii. To daje okazję do tworzenia najbardziej innowacyjnych chipów i w tym celu powstało Intel Foundry. Jesteśmy gotowi na erę SI. Razem stworzymy nowe rynki oraz zrewolucjonizujemy sposób, w jaki świat korzysta z technologii w celu podniesienia komfortu życia”.

Chipy wytworzone w procesie Intel 18A mają być powszechne na rynku w przyszłym roku. Co dwa lata planowane jest ich ulepszanie, otwierające nowe możliwości. Cóż – przyznam, że zapowiada się to nieźle. Intel doskonale wstrzelił się w gwałtowny rozwój SI, jaki obserwujemy, a dzięki jego nowym układom może on dodatkowo zwiększyć szybkość jej adaptacji w rozmitych technologiach.