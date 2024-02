Test KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X?

W zestawie mamy tylko przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Przyda się ona przy starszych zasilaczach, bez nowego złącza. Nie mamy holdera, ale karta nie należy do największych i najcięższych, więc nie powinna opadać w slocie.

Karta ma podświetlany napis GeForce RTX z boku. Co ciekawe z tyłu mamy przełącznik, pozwalający na wyłączenie podświetlenia. Poza tym karta jest cała czarna z białymi elementami na backplate. W obudowie z oknem raczej nie będzie się wyróżniała. Jakość wykonania jest za to naprawdę niezła jak na tańszy model RTX 4070 SUPER. Jest aluminiowy backplate, całość jest dobrze spasowana i sprawia wrażenie solidnej. Jak na tańszą wersję karty to ciężko oczekiwać czegoś więcej.

KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X ma wymiary 238 x 115 x 45 mm i zajmuje 2,3 slota PCI. Nie jest do długi model i spokojnie wejdzie do większości standardowych obudów. Waga wynosi ok. 750 g, więc rzeczywiście nie jest ona ciężka. Za chłodzenie odpowiadają dwa 92 mm wentylatory, które pracują półpasywnie. W spoczynku będzie więc idealna cisza. Grafika zasilana jest ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną przejściówkę. KFA2 sugeruje tutaj zasilacz o mocy przynajmniej 600 W. Złącza obrazu niczym nie zaskakują: 3x DisplayPort 1.4a i 2x HDMI 2.1a.

Karta ma jeden BIOS, a taktowanie boost wynosi 2475 MHz – nie ma fabrycznego OC. Natomiast po zainstalowaniu oprogramowania Xtreme Tuner Plus możecie jednym kliknięciem podbić zegary do 2490 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2542 MHz.

Specyfikacja KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

RTX 4080 SUPER: Nvidia Game Ready 551.22

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Radeon RX 7600 XT: AMD Adrenalin 23.40.01.15

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X wypada w pierwszej rozdzielczości bardzo dobrze. We wszystkich grach mamy w pełni płynną rozgrywkę.

2560 x 1440

W kolejnej mamy również średnio powyżej 60 fps w każdej z gier. Wyniki są więc nadal naprawdę dobre.

3840 x 2160

W ostatniej są gry ze średnio powyżej 60 fps, ale w większości wyniki są niższe. Widac więc, że tutaj potrzebny jest znacznie wydajniejszy model.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 w grach z RT KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X uzyskuje powyżej 60 fps w każdej z gier. Mamy więc naprawdę dobre rezultaty.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 są trzy gry z powyżej 60 fps i dwie z poniżej. W tych ostatnich przyda się DLSS do poprawienia wyników.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości wyniki są bardzo niskie we wszystkich grach i tutaj zdecydowanie przyda się DLSS.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS: Jakość poprawia wyniki, a generator klatek jeszcze je powiększa. Po włączeniu obu technologii możecie liczyć na naprawdę wysokie wyniki w Full HD.

2560 x 1440

W drugiej rozdzielczości po włączeniu DLSS: Jakość w Cyberpunku mamy już średnio powyżej 60 fps. Dodanie generatora sprawia, że mamy powyżej 100 fps w obu grach.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości DLSS: Jakość nie zapewnia średnio 60 fps. Przyda się generator klatek, ale w Cyberpunku nadal brakuje trochę to 60 fps. Tutaj na pomoc przyjdą inne ustawienia samego DLSS.

Temperatury

Karta dosyć mocno nagrzewa się pod obciążeniem, ale nie są to niebezpieczne wyniki. Tutaj wyniki są lepsza od modelu Gainwarda, który również jest jednym z tańszych modeli.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – wentylatory nie działają. Natomiast pod obciążeniem mogło by być ciszej – tutaj nawet model Gainwarda wypada lepiej. Nie jest to duża głośność, ale przy naprawdę cichych zestawach może karta przeszkadzać.

Pobór mocy

Pobór mocy jest bardzo dobry – na poziomie RTX 3070. Jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost wydajność to nie ma czego zarzucić karcie.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 260 MHz na rdzeniu i o 212 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X wypada oczywiście wydajniej od zwykłej wersji RTX 4070. Tutaj przewaga jest naprawdę widoczna. We wszystkich rozdzielczościach widać też przewagę nad 7800 XT, więc tutaj nawet w rasteryzacji karta AMD wypada słabiej. Model KFA2 wypada też lepiej od wersji Gainwarda, ale przegrywa z podkręconymi wersjami RTX 4070 SUPER. Wydajność w rasteryzacji jak na swoją cenę jest więc bardzo dobra.

Gry z ray tracingiem

Przy grach z ray tracingiem jest podobnie. Znowu widać przewagę nad RTX 4070 i jeszcze większą nad RX 7800 XT. Tutaj testowany model wypada naprawdę dobrze. Jest też ponownie widoczna przewaga nad modelem Gainwarda, ale mamy też stratę do pozostałych podkręconych wersji RTX 4070 SUPER. Natomiast tutaj również karta wypada po prostu dobrze.

Test KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X znaleźliśmy w cenie ok. 2950 zł. Jest to jeden z najtańszych modeli RTX 4070 SUPER i warto wziąć go pod uwagę podczas zakupów.

W zestawie mamy przejściówkę zasilania, więc możecie kartę podłączyć pod starszy zasilacz. Karta ma małe podświetlenie z boku i jest cała czarna – w obudowie z oknem raczej nie będzie się wyróżniała. Jakośc wykonania jest naprawdę fajna i mamy choćby aluminiowy backplate. Tutaj karta wypada bardzo dobrze w szczególności na tle modelu Gainwarda. Chłodzenie daje sobie jednak średnio rade. Karta jest cieplejsza od innych modeli, również głośność pod obciążeniem mogła by być niższa. Tutaj przy cichych zestawach może ona przeszkadzać. Pobór mocy jest naprawdę dobry. Grafika ma też fajny potencjał ręcznego OC, który warto wykorzystać i zyskać darmową wydajność. Jeśli nie chcecie ręcznie podkręcać karty to warto zainstalować oprogramowanie i tam jednym kliknięciem podbić lekko zegary.

Wydajność jest wyraźnie wyższa od RTX 4070 w wersji Founders Edition. Mamy też przewagę w rasteryzacji i ray tracingu nad 7800 XT. Model KFA2 również lepiej wypada od Gainwarda, który też nie ma fabrycznego OC. Tutaj mamy więc naprawdę dobrą wydajność, która zapewni dobre wyniki w grach w rozdzielczości 2560 x 1440. W niektórych tytułach przy ray tarcingu przyda się DLSS, ale karta obsługuje DLSS 3, który potrafi znacząco podbić wyniki. Po jego włączeniu można pokusić się o rozgrywkę w 3840 x 2160 z ray tarcingiem. Technologia ta to spora zaleta grafiki, która póki co jest wdrożona w większej ilości gier niż FSR 3.

A co z wadami? Tutaj będą takie same jak w przypadku każdego modelu RTX 4070 SUPER. Mogło by być więcej VRAM, złącze DisplayPort 2.1 czy złącza 8-pin zamiast 12VHPWR. Natomiast w swojej cenie jest to naprawdę niezły wybór i jeśli tylko nie zależy Wam na cichej pracy to warto rozważyć zakup KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X.