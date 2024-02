Kumulacja gigabajtów w Plus na Kartę. Nawet 5200 GB do wykorzystania

Plus na Kartę cały czas się zmienia, przynosząc użytkownikom nowe, atrakcyjne korzyści

Obecnie korzystamy z internetu praktycznie przez cały czas – w szkole, w pracy, podczas przemieszczania się po mieście, zakupów czy podczas rozrywki. Jest to nieodłączna część naszego życia. Jednak, żeby móc bez przeszkód cieszyć się dostępem do sieci, potrzebny jest odpowiednio duży pakiet, a także kontrola nad nim. To pozwala nam na swobodę i skupienie się na tym, co najistotniejsze. Problem w tym, że trudno tak naprawdę określić, czym jest ten „odpowiednio duży pakiet”. W jednym miesiącu możemy mieć naprawdę duże zapotrzebowanie, podczas gdy w kolejnym wykorzystamy jedynie kilka gigabajtów. W Plus na Kartę znajdziemy świetne rozwiązanie tych problemów.

Oferty na kartę zawsze charakteryzowały się większą swobodą, bo to my sami decydujemy, ile i za co zapłacimy. Użytkownicy tego typu opcji nie lubią też, gdy płacą za coś, czego nie wykorzystają, a w przypadku internetu zwykle właśnie tak jest. Jednak nie tym razem. W nowej ofercie operatora można przenosić niewykorzystany pakiet gigabajtów na kolejne miesiące, przez co nic nam nie przepada, a my mamy stały dostęp do dużej puli danych, którą wykorzystamy zgodnie z naszymi potrzebami. Oczywiście nie jest aż tak różowo, bo oferta ma pewien haczyk – by utrzymać kumulację niewykorzystanych gigabajtów, należy przez cały czas nieprzerwanie opłacać jeden z pakietów Bez Limitu

Promocja, którą Plus na Kartę przygotował, nazywa się „nawet 5200 GB” i nie ma tutaj żadnych niedomówień, bo właśnie na tyle dodatkowych gigabajtów mogą liczyć nowi i obecni klienci. Każdy użytkownik oferty na kartę, który będzie utrzymywał aktywny pakiet za 35 złotych lub 40 zł, otrzyma dodatkowe 400 GB co miesiąc przez rok, czyli w sumie 4800 GB.

Dodatkowo, nowi użytkownicy Plus na Kartę mogą otrzymać też 400 GB na początek. By taki gratis pojawił się na naszym koncie, musimy zakupić starter i w ciągu 30 dni od jego aktywacji doładować konto za minimum 20 złotych. Kolejnym krokiem jest wysłanie SMS-a SMS o treści ZGODA na numer 80087. Doładowanie nie przepada, a środki mogą być wykorzystane na dowolne pakiety, połączenia lub SMS-y. Właśnie dzięki temu prezentowi łącznie możemy uzbierać aż 5200 GB. Pamiętajcie tylko, że wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych od operatora.