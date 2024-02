Laptop dla ucznia – Ministerstwo Cyfryzacji zawiadamia prokuraturę

Ponieważ już o tym wielokrotnie pisaliśmy, teraz tylko krótko przypomnę, o co chodzi:

W tym ostatnim przypadku nieprawidłowości w realizacji przetargu w programie „Laptop dla ucznia” mają być na tyle poważne, że minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Niestety nie znamy szczegółów i prędko ich raczej nie poznamy – zawiadomienie zostało złożone w trybie niejawnym.

Minister Cyfryzacji złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w trybie niejawnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Materiały, które stały się podstawą do złożenia… pic.twitter.com/df9Udr0Tw0

Były minister cyfryzacji w rządzie ZJEP, Janusz Cieszyński, nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o realizację programu „Laptop dla ucznia”:

Fakty w sprawie zawiadomienia do prokuratury, które złożył w sprawie programu "Laptop dla Ucznia" @KGawkowski : ✅w ubiegłym roku to był największy tego typu przetarg w Europie, ✅umowy ramowe zostały podpisane z największymi polskimi dystrybutorami sprzętu, ✅dostarczono sprzęt…

Pomijając całkowicie polityczny aspekt programu jako kiełbasy wyborczej i jego obrony przez byłych ministrów, brak jawnych szczegółów zawiadomienia każe zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

– jak twierdzi Anna Wittenberg z Dziennika Gazety Prawnej, zawiadomienie istotnie nie dotyczy działań Janusza Cieszyńskiego

W czasie konferencji prasowej, na której ministrowie ogłaszali koniec pisowskiego programu, Gawkowski powiedział, że służby poinformowały go o korupcyjnych podejrzeniach dotyczących przetargu. Dodał, że złoży doniesienie do prokuratury. Szczegółów jednak nie zdradził, zasłaniając się, że materiały, które są podstawą do zgłoszenia, były niejawne. Osoba znająca szczegóły sprawy powiedziała mi po konferencji, że nie dotyczy ona byłego ministra cyfryzacji (zastrzegam: informacji nie mam jak zweryfikować bez wglądu w dokumenty).

Anna Wittenberg, DGP