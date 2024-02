LG oferuje gratis dostęp do Apple TV+ – to świetna okazja, by nadrobić zaległości

Ze SmartTV LG i Apple TV+ zobaczysz więcej

Zanim jednak wydamy pieniądze, warto serwis po prostu sprawdzić. Dostawcy treści w ostatnich latach znacznie ograniczyli okresy próbne lub całkowicie z nich zrezygnowali – Apple TV+ możemy wypróbować zaledwie przez 7 dni, a w tym czasie doprawdy trudno porządnie zbadać dostępne treści i podjąć decyzję. Nieco lepiej mają użytkownicy innych urządzeń Apple, którzy wybierając pakiet Apple One, mogą cieszyć się miesięcznym okresem próbnym. Trzy miesiące za darmo otrzymają natomiast nabywcy nowych urządzeń Apple’a.

Przywilejami użytkowników urządzeń Apple’a można jednak cieszyć się także, jeśli jesteśmy posiadaczami telewizorów LG Smart, wyprodukowanych w 2018 lub później, a także wyświetlaczy Lifestyle – do 30 kwietnia 2024 roku można bowiem skorzystać z promocji dla użytkowników tych platform, która pozwala skorzystać z trzymiesięcznego okresu próbnego.

Jeśli jeszcze nie korzystamy z Apple TV+ to zdecydowanie warto to zrobić. W serwisie dostępne są znakomite seriale, takie jak: „Monarch: Dziedzictwo potworów”, „Władcy przestworzy”, „Silos”, „W powietrzu”, „The Morning Show”, „Fundacja”, „Kulawe konie”, „For All Mankind” czy „Ted Lasso”. Nie brak też znakomitych filmów pełnometrażowych, takich CODA czy nominowany aż do 10 nagród Akademii Filmowej „Czas krwawego księżyca”. Wkrótce będzie także dostępna kolejna pozycja z nominacjami do Oskarów, czyli „Napoleon”, który w Apple TV+ będzie dostępny w znacznie dłuższej wersji reżyserskiej.

Apple TV+ na sprzęcie LG Smart TV oferuje pełne możliwości serwisu, w tym rozdzielczość 4K, HDR Dolby Vision, dźwięk Dolby ATMOS i tryb Filmmaker, dzięki któremu możemy zobaczyć na naszych ekranach film w formie kinowej, takiej, jak chcieliby jego twórcy. 3 miesiące to spory kawałek czasu, bez problemu zdążymy choćby zapoznać się z większością ciekawych tytułów. A jeśli nie? Po okresie próbnym miesięczna opłata wynosi 34,99 zł i jest to cena bardzo rozsądna, jak na oferowane treści.