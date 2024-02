OneDrive po liftingu. Ma dzięki niemu nie tylko lepiej wyglądać, ale również działać szybciej

Dysk Microsoftu to główny rywal dla dysku Google’a w chmurowym przechowywaniu danych. I jak to przy rywalizacji bywa, obie strony dążą do tego, aby zdobyć użytkowników poprzez dostarczanie im coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Nowości w OneDrive zaczynają dzisiaj wchodzić w życie, a do końca lutego będą mogli z nich korzystać wszyscy użytkownicy. Co nas czeka?

OneDrive – wygodniej i ładniej

Jak czytamy na blogu Microsoftu, zmiany mają pozwolić na “więcej w krótszym czasie”. Dlatego zostały one pomyślane tak, aby usprawnić segregowanie plików oraz szybszy do nich dostęp. Ulepszony projekt wizualny zmniejsza bałagan i rozpraszanie uwagi, nie spodziewaj się jednak rewolucji wizualnej. Większe zmiany zaszły w możliwościach organizacji. Widok Ludzie pozwoli Ci na wyświetlenie powiązań pomiędzy daną osobą a plikami – zostaną wyświetlone wszystkie przesłane przez nią pliki lub też pliki, w których jest oznaczona.

Wprowadzona zostaje wygodna opcja wyświetlania plików tylko wskazanego typu, np. tabelek Excela, prezentacji tekstowych, PDF. To umożliwi szybsze odnalezienie tego, czego się szuka oraz lepsze utrzymanie porządku. A gdy tworzysz nowy plik, zobaczysz w nim dodatkowe opcje. Tak samo, gdy klikniesz na znajdujący się na dysku plik lub folder.

Zmiany wyglądają na praktyczne, co z pewnością należy policzyć Microsoftowi na plus. Jeśli korzystasz aktywnie z OneDrive, z pewnością je docenisz. Ponieważ będą one wprowadzane przez cały miesiąc, można spodziewać się ich w każdej chwili.