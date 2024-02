Monitor Plus – Mozilla oferuje płatne rozwiązanie dla osób, które chcą spać spokojnie

Prywatne dane osobowe to rzecz święta – dlatego stanowią łakomy łup dla różnego rodzaju oszustów i cyberprzestępców. W jaki sposób można sprawdzić, czy Twoje dane nie wyciekły w którymś z licznych przecieków? Istnieją specjalistyczne rozwiązania do tego, a Monitor Plus to najnowsze. Jak działa i ile kosztuje?

Co zyskasz, decydując się na Monitor Plus?

Usługa znana wcześniej jako Firefox Monitor została zmieniona i nazywa się teraz Mozilla Monitor Plus. Wraz ze zmianą pojawiły nowe usługi oraz konieczność płatności. Zainteresowanie wcześniejszą usługą wyraziło 10 milionów użytkowników, więc jest szansa, że przynajmniej część z nich przeskoczy na nową wersję. Koszt to 8,99 dolarów miesięcznie (czyli ok. 37 zł), a w zamian za niego jej roboty będą skanować wszystkie zakątki internetu – w tym dark web – aby znaleźć dane użytkownika wykradzione w wyciekach.

W sieci istnieje wiele grup, które zajmują się handlem takimi informacjami. Niektóre z nich działają legalnie, a dane pozyskują z ciasteczek. Jednak inne żerują na kradzieżach, a następnie pozyskane informacje sprzedają w celu phishingu, spamowania i innych niezbyt miłych działań. Gdy Monitor Plus wykryje, że dane znalazły się właśnie w rękach takich ludzi, spróbuje je usunąć. W przypadku firmy legalnej należy w tym celu wysłać zapytanie. Co w przypadku przestępców? Cóż, na to pytanie nie mam odpowiedzi.

Mozilla zapewnia jednak, ze Monitor Plus będzie skuteczne w każdej sytuacji – i pozostaje w to wierzyć… oczywiście jeśli ktoś chce. We wpisie na firmowym blogu fundacja przytacza wyniki badań Cisco, z których wynika, że zaledwie 42% użytkowników interesuje się tym, jak wykorzystywane są ich dane. Trochę niepokoi takie podejście do tematu, tym bardziej, że wycieki baz danych w 2023 roku ujawniły informacje o ponad 233 mln osób.

Jeśli chodzi o usuwanie informacji, Mozilla deklaruje, że Monitor Plus obsługuje aż 190 brokerów danych – usuwanie danych z ich baz odbywa się na żądanie, a ponieważ nie każdy ma czas, aby zająć się tym osobiście, usługa jest wygodnym rozwiązaniem, które wszystko zrobi za użytkownika. Będzie również regularnie sprawdzać, czy informacje personalne nie pojawiły się u kolejnych brokerów danych i w wyciekach.

Jak na razie nowa usługa jest dostępna tylko dla użytkowników z USA. Nie wiem, niestety, kiedy pojawi się w innych krajach.